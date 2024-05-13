楊丞琳《歌手》高音翻車！感嘆「被緊張打敗」遭陳沂酸：哪來失常
女星楊丞琳近來參戰中國歌唱綜藝《歌手2024》，該節目以現場直播，並且全程不修音為名．考驗歌手真實演唱功力，沒想到她演唱經典歌曲〈帶我走〉，高音發揮失常，被網友形容是大型翻車現場，楊丞琳本人解釋是因為太緊張，導致水準跟平常差很遠，對此，網紅陳沂也砲轟：「哪來的失常？」
記者吳昕蓓／綜合報導
陳沂日前在社群平台Threads上評論楊丞琳演唱翻車風波，透露自己看到對方的回應感到很納悶，「她不是一直都是缺氧系歌手嗎？正常發揮，哪來的失常啊？」立刻引來大批網友支持，「她本來就不太行，跳舞不太行說自己很努力，是大家不懂唱歌翻車，猜得到」、「她的天花板本來就是那樣，只是之前參加太多音綜有修音，又一堆粉絲狂吹才拉高大家的期待」、「應該說，比平常缺氧缺更多，一整個很用力」。
事實上，楊丞琳在表演結束後，受訪時提到，要先思考要如何把緊張感丟掉，希望自己能發揮出和演唱會一樣的狀態，目前她在台上感覺到的更多是緊張，希望自己能越來越享受音樂，「我也知道，今天的表現跟我平時的程度真的差很遠，但是也很盡力在這麼緊張的情況之下，去發揮到自己能發揮的狀態」，覺得這次演出是有遺憾的，期許自己下次舞台能讓自己不遺憾。
由於大翻車風波越演越烈，楊丞琳也親自發文感嘆：「唉，被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望…在家罰唱帶我走億萬遍。」對於網友留言關心她：「脈搏還好嗎？」她也高EQ幽默回應：「脈搏不好（一語雙關）心跳快到可以送醫。」
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