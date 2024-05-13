台積電、航運股帶頭衝　台股收20857點、創歷史收盤新高

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權值股多數呈現上漲，權王台積電受惠於財報利多、再加上AI晶片後市看好，激勵開盤上漲21元，盤中一度觸及825元、逼近歷史新高價826元，可惜終場收漲17元或2.12%，收在819元，貢獻大盤指數有137點，可以說今日台股漲點有9成以上都是台積電貢獻的；明天召開法說會的鴻海則是多空交戰，開高之後遭遇賣壓襲擊，終場收在平盤價位169.5元；連續兩個交易日收平盤的聯發科，今日有買單挹注，終場收漲20元或1.83%，來到1115元。
今日盤面最大焦點在於航運股，類股指數上漲逾3.7%，為居漲幅排行冠軍，主要還是因為陽明上週五公布第一季財報表現亮眼，再加上貨覽業者看好運價後市上漲，有望挹注財報表現，因此今日貨櫃、散裝航運一齊上攻，陽明、萬海攻上漲停板，長榮上漲逾6%，台驊投控上漲逾5%，台灣虎航-創上漲將近4%。
不過觀察個股表現，其實下跌個股數大於上漲個股數，再加上今日台股漲點9成以上都是台積電貢獻的，可見扣除台積電的話，台股是呈現疲弱的，其中跌最重的就是近期拉回整理的重電股，大銀微系統下跌逾9%，差一步跌停板，士電下跌逾8%，華城、中興電也下跌超過半根跌停，亞力下跌逾4%，台灣精銳、大同下跌逾3%。
此外，上週表現亮眼的記憶體模組廠也中箭落馬，主要是市場認為，現在傳出中國手機廠和PC廠已反手殺出手中低價存貨，再加上指標廠群聯公布4月營收呈現月減，擔心市況反轉，反手殺出持股，連帶拖帶相關記憶體模組廠股價表現，群聯被打到跌停價624元，威剛一度下跌逾9%，終場下跌逾8%，十銓下跌將近5%，廣穎下跌逾3%，宜鼎、宇瞻下跌逾2%。