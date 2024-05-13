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台積電、航運股帶頭衝　台股收20857點、創歷史收盤新高

▲台北股市今（13）日多頭氣燄旺，終場上漲148.87點或0.72%，收在20857.71點，寫下歷史收盤新高。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台北股市今（13）日多頭氣燄旺，終場上漲148.87點或0.72%，收在20857.71點，寫下歷史收盤新高。（示意圖／翻攝Pexels）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（13）日多頭氣燄旺，開盤即來到今日最高點20993.28點，刷新歷史盤中新高點，隨後遇到獲利了結賣壓，漲點稍稍收斂，不過在台積電以及航運股的帶動下，終場上漲148.87點或0.72%，收在20857.71點，寫下歷史收盤新高，成交量為4264.02億元。

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大盤走高之際，中小型股卻逆勢走低，開高之後跳水翻黑，終場下跌0.53點或0.21%，收在247.12點，成交量為833.73億元。今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、長榮航、華航、長榮、燿華；個股成交值排行榜前五名為：長榮、台積電、陽明、鴻海、奇鋐。

權值股多數呈現上漲，權王台積電受惠於財報利多、再加上AI晶片後市看好，激勵開盤上漲21元，盤中一度觸及825元、逼近歷史新高價826元，可惜終場收漲17元或2.12%，收在819元，貢獻大盤指數有137點，可以說今日台股漲點有9成以上都是台積電貢獻的；明天召開法說會的鴻海則是多空交戰，開高之後遭遇賣壓襲擊，終場收在平盤價位169.5元；連續兩個交易日收平盤的聯發科，今日有買單挹注，終場收漲20元或1.83%，來到1115元。

今日盤面最大焦點在於航運股，類股指數上漲逾3.7%，為居漲幅排行冠軍，主要還是因為陽明上週五公布第一季財報表現亮眼，再加上貨覽業者看好運價後市上漲，有望挹注財報表現，因此今日貨櫃、散裝航運一齊上攻，陽明、萬海攻上漲停板，長榮上漲逾6%，台驊投控上漲逾5%，台灣虎航-創上漲將近4%。

不過觀察個股表現，其實下跌個股數大於上漲個股數，再加上今日台股漲點9成以上都是台積電貢獻的，可見扣除台積電的話，台股是呈現疲弱的，其中跌最重的就是近期拉回整理的重電股，大銀微系統下跌逾9%，差一步跌停板，士電下跌逾8%，華城、中興電也下跌超過半根跌停，亞力下跌逾4%，台灣精銳、大同下跌逾3%。

此外，上週表現亮眼的記憶體模組廠也中箭落馬，主要是市場認為，現在傳出中國手機廠和PC廠已反手殺出手中低價存貨，再加上指標廠群聯公布4月營收呈現月減，擔心市況反轉，反手殺出持股，連帶拖帶相關記憶體模組廠股價表現，群聯被打到跌停價624元，威剛一度下跌逾9%，終場下跌逾8%，十銓下跌將近5%，廣穎下跌逾3%，宜鼎、宇瞻下跌逾2%。

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