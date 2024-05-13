陽明、萬海再攻上漲停板 這2檔ETF受惠、股價創歷史新高
台股今（13）日收在20857點，再創歷史收盤新高。不過今日跟以往不同的是，之前都是由電子股領軍，成交比重達到7成以上，不過今日電子成交比重只有4成，而航運股卻一度將近3成之多，因此看見今日航運股也是撐盤要角之一。而航運股的走高，也帶動國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）等成分股含有航運股的ETF股價再創新高。
記者陳郁柔／台北報導
今日航運類股指數上漲逾3.7%，位居漲幅排行冠軍，其中由貨櫃三雄領軍，陽明成交量逾27萬張，位居成交量排行榜冠軍，股價也拉出第二根漲停板，收在66.6元，創下去年7月以來，也就是10個月來新高紀錄；同樣攻上漲停的還有萬海，今日爆出2021年8月以來的新大量，成交量逾13萬張，股價拉出第三根漲停板，來到70.1元；而長榮成交量張數超過15萬張，成交值更是擠下台積電位居第一，股價上漲逾6%，來到205.5元，創下2021年7月以來新高點。
不僅是貨櫃股走高，散裝航運也有表現，主要是上週BDI（波羅的海乾散貨指數）上漲逾13%，航商如台航、慧洋-KY、正德等普遍預期第二季乾散貨運輸需求暢旺，加上散裝航運運能成長有限，今年日租金易漲難跌，第二季包括南美穀物、鐵礦砂、煤炭出貨均有需求，BDI後市也看旺。因此激勵中櫃攻上漲停板，來到27.5元，四維航、新興上漲逾2%，慧洋-KY上漲逾1%。
而航運股的走高，連帶也激勵國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）等成分股含有航運股的ETF股價再創新高，國泰永續高股息（00878）上漲0.04元或0.17%，來到23.16元，大華優利高填息30（00918）則是上漲0.08元或0.33%，收在24.22元。其他像是元大台灣價值高息（00940），持股比例以長榮最重，今日股價上漲0.02元或0.21%，來到9.6元。