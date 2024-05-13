《鬼滅之刃 柱訓練篇》驚爆「只有5集」！官方不小心流出關鍵照片
日本知名動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》12日在日本正式開播，卻驚爆本季只有「5集」，令不少觀眾直呼「也太少了吧？」不過日本維基百科上卻記載「9集」，總集數眾說紛紜，但有人認為這樣就能更快看到《鬼滅之刃》最終戰「無限城篇」，反應兩極。
記者陳雅蘭／綜合報導
《鬼滅之刃》是漫畫家吾峠呼世晴於2016年連載的漫畫，直到2019年才被製作公司ufotable推出動畫，第一季的「竈門炭治郎 立志篇」26集播出掀起轟動，之後推出電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，該作的日本票房大賣400億日圓（約台幣84億元），成為2020年全球最賣座電影；之後再重新剪輯成7集電視動畫「無限列車篇」，並推出11集「遊郭篇」以及11集「刀匠村篇」。
事實上，《鬼滅之刃》每推出新一季動畫，官方在開播前都會標示集數，但這次「柱訓練篇」卻沒公開，加上製作公司ufotable在X曝光實體咖啡店活動，透露菜單會根據每集主題調整，而時間軸上僅顯示「5集」，加上「柱訓練篇」傳出不同於前系列的打打殺殺，故事將著重於「柱」背後的故事與訓練，所以與鬼對決的篇幅減少許多，導致網友瘋猜「《鬼滅之刃 柱訓練篇》只有5集」，比前篇整整少了6集，紛紛直呼：「太少了！」
不過查詢日本維基百科，《鬼滅之刃 柱訓練篇》則已標示「集數全9話」，由於維基百科是人人都可編輯，無法證實為官方訊息，《鬼滅之刃 柱訓練篇》真正集數為何，只好每週日鎖定富士電視台的播出。
《鬼滅之刃 柱訓練篇》是延續《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，5月12日起，每週日跨週一深夜可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。
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