上架台灣人精神 58金高推總統就職紀念系列新作 延續熱銷傳奇
2024 年 5 月 20 日，中華民國第 16 任總統副總統將正式就職。在疫情肆虐的考驗下，有賴守護全民健康的醫護人員，台灣以驚人表現挺過了肆虐全球的肺炎疫情；當全球經濟隨著國際局勢動盪，台灣人所研發的尖端技術卻發出更加耀眼的光芒。台灣人展現了無比的堅毅精神，共同挺過難關，也創造了許多傲人的成就。
生活中心/綜合報導
為銘記這歷史性的一刻，黑松公司聯手金門酒廠推出「台灣人精神」總統就職紀念系列酒新作；延續過往熱銷傳奇，這次以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主要設計理念，傳達台灣人的堅毅不屈與驕傲自信，向在疫情與動盪環境下依舊堅韌的台灣人，與其令人驕傲的科技及文化成就致敬！
延續著前一款「台灣人精神」總統就職紀念酒的外型設計，這次採用雅致的青綠色，與台灣人的堅韌的草根性相互呼應。瓶身上頭以大氣燙金書法掛上「堅強驕傲ㄟ台灣人」，期望台灣人持續展現勇敢堅定的台灣精神，驕傲地屹立在世界舞台上，走向世界！
金門高粱酒之於台灣，就像威士忌之於蘇格蘭，都是代表著一國一地的烈酒。本款總統副總統就職紀念酒，穀糧香氣濃郁扎實，透出一絲雅致甜香花香，像極了台灣人的樸實堅強。酒體調和了不同年份酒液，使口感醇厚綿甜，不同的風味層層疊加，高粱香清甜醇厚不刺激。這樣容易親近、沒有距離感的淡雅窖香，展現了台灣人值得驕傲的和善精神。
2024年是值得紀念的一年。我們終於走過了疫情的陰霾，更挺過了國際動盪再創巔峰；是我們的堅強韌性帶領台灣昂首闊步成為世界的焦點。58度金門高粱酒「第十六任總統副總統就職紀念酒」將於5月15日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；5/8起於7-11、全家超商開放預購(實際上架日、上架品項及價格依各通路為準)。想要收藏歷史性的一刻，只有現在！