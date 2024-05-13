短今、慈妹夢幻聯動！同框跳這首神曲 粉絲：啦啦隊地板跟天花板
中信兄弟象啦啦隊「PS女孩」短今（鈑金、本名胡馨儀），近日在粉專上傳Cover 10年前爆紅的韓文洗腦神曲〈Bar Bar Bar〉舞蹈，陪跳的居然是棒籃雙棲、富邦球團啦啦隊「Fubon Angels」慈妹（本名彭翊慈），兩大人氣啦啦隊女神罕見合體，網友情緒激動，以雙姝身高差虧：「啦啦隊的地板跟天花板合體了！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，短今穿低胸短上衣搭配百褶裙，露出極品美腿，大跳南韓女團Crayon Pop經典代表作〈Bar Bar Bar〉的安全帽舞，慈妹也跟著節奏比出多個可愛POSE，襯衫內的小可愛、馬甲線忽隱忽現，十分性感，後來兩人還挑戰2倍速版本，萌樣破表。有趣的是短今身高173公分，慈妹156公分，兩女宛如天龍地虎配，畫面逗趣。
慈妹、短今在7月將播出的全新實境節目《女孩好野》與沈玉琳、李多慧、林襄等人合作，網友先見到短今和慈妹同框跳舞，驚喜萬分，直呼：「哇嗚...搭配慈妹欸」、「好萌身長高差」、「意想不到的組合，別把慈妹帶得更憨哦」、「這有差20公分了吧」、「啦啦隊最正小隻馬跟最正大隻馬的合作！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道