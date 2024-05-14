黨團協商韓國瑜趕鍾佳濱離場 黃揚明見拿「她」舉例秒喊：錯了！
立法院13日針對「邀請總統賴清德至立法院國情報告」進行黨團協商，民進黨立委鍾佳濱因曾任國大代表，民進黨希望能讓他來說明當初國民大會的國情報告，不過立法院長韓國瑜最終要求鍾佳濱離席，並提及當過國大代表的還有楊瓊瓔跟賴士葆，強調要三個黨團都同意才能列席。對此，資深媒體人黃揚明表示，「韓國瑜院長舉的例子錯了」。
記者王德蓉／綜合報導
立法院13日進行黨團協商，鍾佳濱表示，自己是在場唯一一位聽過總統國情報告的立委，希望能當場描述。韓國瑜回應，需要徵求國民黨團跟民眾黨團同意，並表示立院當過國大代表的還有楊瓊瓔跟賴士葆，但國民黨團並沒有請他們過來，經藍白黨團的意見後，最後請鍾佳濱先離席；民進黨團總召柯建銘當場砲轟，鍾佳濱坐在這裡不講話，「你把委員從議場趕出去，是何等大事？」他質疑，難道立委比助理還不如？立法院可以如此嗎？
對此，黃揚明在臉書發文指出「韓國瑜院長舉的例子錯了」，楊瓊瓔當選過台灣省議員，但從未當選過國大代表，因此她並沒聽取過總統國情報告。他也列出第11屆立委曾經擔任過第2、3屆國代，聽取過前總統李登輝國情報告的名單，國民黨包括羅明才、陳雪生、賴士葆，而賴士葆擔任國大代表時是新黨籍；民進黨則有鍾佳濱、李昆澤、邱議瑩。