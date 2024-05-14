還清白！環狀線修復規劃買「千斤頂」 張智倫：王義川應致歉
日前強震造成捷運環狀線11處位移，新北市府早已與台北市府達成共識，在釐清責任前，由新北市扛起修復重任、先進行修繕，更提及「施工架正在購料設計生產、頂升千斤頂設備及規劃同步進行中」。對此，國民黨立委張智倫今（14）日直指，自己在強震當天，即提出千斤頂可支援修復的說法，卻遭具交通專業的民進黨政策會執行長王義川嗆「哪裡有賣這種千斤頂」，呼籲綠營人士為誤導社會大眾致歉。
記者林怡昕／台北報導
新北捷運局昨天指出，0403強震造成捷運環狀線11處位移，新北市府早已與台北市府達成共識，在釐清責任前，由新北市扛起修復重任、先進行修繕，拚全力要趕快讓市民恢復行的便捷與安全，除了已先行於地震後立刻進行緊急加固工程外，盤式支承已訂料生產，施工架正在購料設計生產、頂升千斤頂設備及規劃同步進行中，近期將先進場搭設施工架並進行後續鋼箱梁修復工作，並已排定5月及6月於議會第四審查會說明及備詢，盼各界同心協力讓環狀線盡早修復，必定確保安全無虞下恢復通車。
對此，張智倫表示，樂見新北捷運局提出修復方向，所需經費初步也盤點完畢，期望第三方鑑定單位盡速釐清災害原因，新北捷運局應以修復通車為優先，中央、地方合力縮短一年工期，後續再談責任歸屬問題。
不過，張智倫也提醒，既然新北捷運局已經進行23次復原工程推動檢討會議及4次專家學者委員會，希望新北捷運局能公開透明，對外公布相關會議紀錄或報告，也能安撫市民迫切期待恢復通車的心情。
對於新北捷運局談及「頂升千斤頂設備」，張智倫指出，自己在0403強震當天，即提出千斤頂可支援修復的說法，卻遭王義川嗆「哪裡有賣這種千斤頂」，民進黨網軍側翼也輪番污衊自己「天兵、亂講」，但如今事實證明，亂講的就是綠營名嘴和側翼，呼籲綠營人士為誤導社會大眾致歉，也要向王義川喊話，不要為了做政治攻擊，展現自己的不專業。
張智倫針對環狀線修復，提出4點建議，包含「在安全前提下，盡量縮短一年期程」、「請新北捷運局提供相關會議紀錄」、「早日釐清損壞原因，請中央協助修復」、「預防勝於維修，盤點全台類似工法的建設」。