COMPUTEX Forum在6/5登場 邀輝達、美光9家科技巨頭探討生成式AI
生成式AI是今（2024）年最熱門的關鍵字，2024年COMPUTEX將在6/5舉行COMPUTEX Forum，以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸，邀請9位國際AI專家深入探討生成式AI硬體技術與軟體應用，提供前瞻而多元的趨勢觀點。
記者魏妤庭／台北報導
今年的COMPUTEX Forum在6/5早上10點舉行，上午場由輝達（NVIDIA）打頭陣，分享基礎架構的專業規劃設計，以及建構全球最先進人工智慧基礎架構，闡述如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。Google接棒介紹Google平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助。新思科技則是探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計未來。AWS分享生成式AI在數位新創上的應用。
下午場聚焦AI關鍵硬體創新，美光以釋放AI無限可能為主題揭開序幕，ARM討論如何以Arm Neoverse打造永續且滿足AI運算需求的雲端資料中心。SEAGATE透過「AI資料儲存，形塑未來讀寫」專題，揭開劃時代Mozaic 3+硬碟技術與未來資料的趨勢與洞察。AMPERE聚焦透過雲端原生處理器最大化AI工作量，PHISON享生成式AI應用的機遇與挑戰。