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朋友靠新青安買「1200萬元預售屋」看地點傻眼：9年級生怎買房？

▲政府祭出新青安貸款政策，吸引不少年輕人進場買房。（示意圖／記者徐銘穗）
▲政府祭出新青安貸款政策，吸引不少年輕人進場買房。（示意圖／記者徐銘穗）

記者魏妤庭／台北報導

隨著房價不斷向上攀升，薪水漲幅跟不上物價的情況下，讓年輕人想要擁有一間屬於自己的小窩，可是難上加難。為了減輕房貸壓力，政府在去（2023）年8/1祭出「新青安貸款政策」，讓青年可以安心成家。但日前有名網友表示，身邊朋友近期紛紛進場買房，如桃園觀音、中壢過嶺、青埔蛋白區等，都要價千萬元，好奇9年級生要怎麼買房，掀起熱烈討論。

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新青安貸款鼓勵自住，協助青年購屋，貸款對象針對年滿18歲，且本人、配偶及未成年子女無自有住宅。貸款額度從原本的800萬增加到1000萬，利息補貼加碼到1.5碼，貸款年限從30年增加到40年，寬限期從3年提高到5年，包含公股銀行減收0.5碼、政府補貼1.5碼，目前一段式利率1.775%，為市場最低，實施期限至2026年7月底為為止。

看起來新青安貸款優惠多多，因而掀起一陣青年買房潮，就有網友分享表示，自己身旁的朋友近期皆紛紛進場買房，選在桃園觀音、中壢過嶺、青埔蛋白區等，但也坦言非蛋黃區的房價都要價千萬元，不禁懷疑9年級生開始買房，屆時房價不就要上看1500萬元，好奇「以後9年級生到底要怎麼買房啊？新青安2.0之50年房貸？」。該發文一出，立即引發網友熱烈討論。

有網友表示，「00後要等下一個政策，這波90後撿走了」、「早就說過了，越晚出生越慘」、「9年級有新新青安，政府怎麼會讓房價跌^^」、「下一屆一定有新的貸款優惠啦急什麼」、「9年級真的是等繼承」、「9年級生一堆在當詐騙集團，你怎麼會擔心他買不起房？」。

也有網友針對新青安房貸可能引發的炒房情況批評表示，「養套殺，很多老屋根本沒那個價值」、「父母沒買好的話，洗洗睡了」、「6、7年級不解決問題還跟著炒作的債啊」。

另網友針對政策發表看法指出「新青安是補助前三年的升息的利息而已欸」、「基本工資漲幾百塊，房價一次一坪漲好幾萬，本來就追不上了」、「「新青安還有寬限期五年，而且成數幾乎都拉滿，五年後來看就知道了呵呵」、「新青安就是愛台灣，拿你繳的稅來補貼別人的利率，滿滿的台灣價值」。

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