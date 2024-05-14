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特企／「PINK&VEN快閃店」巡迴首站台中大遠百盛大登場！

▲高達百項周邊買好買滿，必買推薦，週週更新品。（圖／品牌提供）
▲高達百項周邊買好買滿，必買推薦，週週更新品。（圖／品牌提供）

本報訊

由韓國人氣IP PINK&VEN 所打造的粉嫩世界即將在台灣綻放，這次PINK&VEN 2024快閃巡迴首站將於台中大遠百隆重登場！數百款韓國進口的可愛周邊商品將一次滿足您對萌物的渴望，讓您盡情感受來自韓國的純正可愛氛圍。

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PINK&VEN是韓國原創的超級明星，以其逗趣的外表和粉嫩色系，迅速在韓國掀起熱潮。如今，這股可愛風暴正以驚人的姿態登陸台灣，成為哈韓迷們的最愛。不僅在超商可見PINK&VEN的身影，今年更是以巡迴快閃店的形式，將韓國的可愛帶到您的身旁。

而這次的快閃店更有許多驚喜等著您！想要與PINK&VEN一同合照嗎？限定3米高的大型粉嫩扭蛋機及超好拍拍貼機，讓您和PINK&VEN一起留下美好時刻。另外，姓名貼機、氣球機、IG照片機等更是讓您的購物體驗更加豐富多彩！

而這次的快閃店不僅將粉色系的可愛元素發揮到極致，更與母親節完美融合，營造出溫馨感人的氛圍，讓您在選購心頭好的同時，也能感受到滿滿的溫暖與愛意。

想要感受PINK&VEN帶來的可愛魔力嗎？趕快來台中大遠百，加入我們PINK&VEN快閃店的盛大活動吧！這將是一場您絕對不容錯過的購物盛宴，讓我們一起共享韓國可愛的魅力！

高達百項周邊買好買滿，必買推薦，週週更新品

前所未有!聽到粉絲們的心聲，2024年新品以及韓國進口商品為大家帶來了滿滿好物，種類超豐富，舉凡生活居家小物、外出必備單品、以及各式療癒周邊一次購足，熱賣品推出更多新款，還有超值加價購等不定時推出，快快筆記起來，晚了就搶不到!

新品必入手清單大公開，極少量限定韓國進口吊飾、娃娃等開賣，還有更多新品等粉絲來挖寶，熱銷品項再出新款，限定存錢筒，只要你想得到的商品，沒有買不到，只有搶不到，就是要你剁手手。

三米超巨型扭蛋機 歡樂登場

各位粉絲有福了，快閃店首次巨型扭蛋機初登場，除了必定蒐集的扭蛋機之外，現場還有拍貼機、姓名貼機、氣球機等機台，超豐富的獎品只要300元就能一次帶回家，凡遊玩粉色巨型扭蛋機還可以額外獲得限定明信片，大獎抽不停，趕快來試試手氣。

快閃店福利滿滿，消費即享指定商品優惠加購價，超值必搶，滿額再送超Q購物袋

PINK&VEN快閃店從5/14至6/10，於台中大遠百11F主題廣場登場，將不定期上架新品，凡消費即可以超優惠價格加購限定商品，滿額再加贈超Q購物袋，絕對讓您滿載而歸!

除此之外還有週六日限定活動，滿額消費999 現場摸彩乙次，直接帶走精美好禮，更有機會讓您免費獲得超療癒存錢筒等商品，快追蹤PINK&VEN粉絲專頁獲得最新資訊。

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