特企／「PINK&VEN快閃店」巡迴首站台中大遠百盛大登場！

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三米超巨型扭蛋機 歡樂登場
各位粉絲有福了，快閃店首次巨型扭蛋機初登場，除了必定蒐集的扭蛋機之外，現場還有拍貼機、姓名貼機、氣球機等機台，超豐富的獎品只要300元就能一次帶回家，凡遊玩粉色巨型扭蛋機還可以額外獲得限定明信片，大獎抽不停，趕快來試試手氣。
快閃店福利滿滿，消費即享指定商品優惠加購價，超值必搶，滿額再送超Q購物袋
PINK&VEN快閃店從5/14至6/10，於台中大遠百11F主題廣場登場，將不定期上架新品，凡消費即可以超優惠價格加購限定商品，滿額再加贈超Q購物袋，絕對讓您滿載而歸!
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