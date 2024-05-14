林飛帆任國安會副秘 藍委揭「部長級年薪」狠酸：到底何德何能？
第16任總統副總統交接小組今（14）日公布新任人事案，出生太陽花學運的前民進黨副秘書長林飛帆將接任國安會副秘書長。對此，國民黨立委林倩綺諷，看不懂準總統賴清德的用人的標準為何？國安會事關國家安全，選用一個未服過替正式兵役者，且爭議更大的是薪水問題，從「林九萬」大躍進為部長級的「林年薪300萬」，到底何德何能？就因為「林年薪300萬」是小英男孩？
記者王德蓉／綜合報導
林倩綺指出，真的看不懂賴清德的用人標準為何？連小學生都知道要「選賢與能」賴清德即將就任統卻不知道？國安會事關國家安全，選用一個未服過替正式兵役者，攤開林飛帆的經歷，2019年甫加入民進黨即擔任副祕書長一職引發爭議，後因擔任副秘書長期間忽視黨工被性騷擾事件，所以退選中山、北松山選區的立法委員。
林倩綺續指，林飛帆爭議更大的是其「月薪」議題，當初從「林九萬」躍升為「林士萬」就算了，因為當時實領的是民進黨的薪水，但現在「林士萬」即將大躍進為部長級的「林年薪300萬」，領的還是中華民國人民的納稅錢，到底何德何能？就因為「林年薪300萬」是小英男孩？林倩綺呼籲賴清德，任用官員要「選賢與能」，不要淪為黑箱政治、派系分贓。