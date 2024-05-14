球王也難逃！重度海洋性貧血「長期輸血傷心肝」 這藥救命解血荒
海洋性貧血（地中海型貧血）是一種遺傳疾病，美國前網球王山普拉斯是最知名患者，他克服病魔馳騁球場，帶給許多病人希望，但某些患者的病情屬重度，必須長期輸血，而台灣血庫近年不時發生血荒，重度病人處境困難，所幸健保署日前正式通過給付紅血球成熟劑，可使重度患者減少對輸血和排鐵劑的依賴，進而改善生活品質。
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高雄醫學大學附設中和醫院小兒血液腫瘤科主任邱世欣説，海洋性貧血症是一種由於先天基因缺陷，導致紅血球中血色素異常的遺傳疾病，病人無法將足夠的氧氣送到全身，進而影響器官運作，使患者經常臉色蒼白、頭暈無力。
邱世欣表示，目前全台約有400位重度海洋性貧血症患者，除少數可進行骨髓移植外，多數患者一生都得定期接受輸血治療，但長期輸血會使鐵質沉積於心臟、肝臟、胰臟、內分泌及其他器官，容易引起心臟衰竭、肝功能損傷、糖尿病等傷害，因此輸血病人還需搭配排鐵劑治療，不過排鐵劑也可能造成腸胃不適、噁心等。
高醫特殊血液病防治中心主任林佩瑾則說，海洋性貧血症患者過去僅能仰賴輸血合併排鐵劑治療，而且只可治標無法治本，所幸如今醫學已大有突破，紅血球成熟劑可調節造血後期的紅血球成熟，使病人能在體內自行產出成熟紅血球，改善無效造血現象。
林佩瑾表示，病人對輸血和排鐵劑的依賴降低，可間接減少鐵質堆積及併發症，有機會延長壽命，且患者以往常為回診與輸血請假，若能降低輸血量，就學及工作安排會更有彈性，且從長遠來看，還可緩解血庫的供血壓力。
林佩瑾也說，高醫今（2024）年已率先為院內海洋性貧血症患者申請健保給付的紅血球成熟劑，期望未來能引入更多資源，持續提升病人的照護品質。