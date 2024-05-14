楊丞琳唱輸外國人！《歌手》掀參戰潮 官方曝「台灣男星」將登場
中國綜藝節目《歌手2024》睽違4年後再度播出，並以現場直播、不修音的方式呈現。第一集在10日播出後，因不少歌手在直播表演的過程中有些失誤，甚至唱輸外國參賽者，在網路上掀起高度關注與討論。而在節目開播前，導演洪嘯也曾坦言「找人有難度」，後來競演排名出現唱輸外國人的結果，讓不少歌手被激到報名參戰，導演也針對此事再度發聲。《歌手2024》官方也宣布「首輪揭榜歌手」將有「台灣男星」加入戰局，引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
中國網友在網路上瘋傳一則導演洪嘯在今（14）日凌晨發在朋友圈的貼文，內容寫道：「感謝各位歌手在開播前的雪中送炭，播出後的錦上添花，目前積極踴躍的報名情況著實超出想像......，在此懇請各位歌手，想要參與節目，請一定要確認好檔期呀！」並強調節目在每週五晚上直播，還會有長線賽制，不是唱一場就走的，「咱們得留好時間和精力才行。感謝！」
不少中國網友看到洪嘯的發文之後，都紛紛在網路上留言表示：「看來很多報名的人都是來蹭一下熱度的」、「根本沒想認真參賽的人真的別來啊」、「真的是感謝首發那幾位歌手」、「雪中送炭跟錦上添花，哈哈哈！這太會說話了」、「好期待接下來會有哪些厲害的歌手不怕直播形式來參賽的」。
隨著第一集的競演排名出爐，《歌手2024》在網路上的討論度也越來越高，第一集的第一名由入圍葛萊美的歌手香緹摩爾（Chante Moore）拿下，第二名則是加拿大的歌手凡席亞（Faouzia Ouihya）奪下，在中國被封為歌后的那英則排在第三名，被網友們笑說是「五旬守國門」。而歌手楊丞琳在第一集節目中演唱全新編曲的〈帶我走〉，演出翻車到被網友狂批，甚至最後排名是7組歌手中的第6名，讓不少網友都相當期待她下一次演出會有什麼樣的表現。
此外，導演先前在發佈記者會時曾透露，直播形式讓選擇歌手的範圍變窄了，「歌手們得敢來，要對自己有信心，邀約過程中，碰到很多歌手因為直播而婉拒。」在第一集播出後，華語歌手的排名輸給外籍歌手，許多觀眾都感嘆表示：「華語歌壇沒人了」、「誰來救救那英」、「第一集的華語歌手們感覺被打臉打得好尷尬」。據了解，後來韓紅、A-Lin、李佳薇、張赫煊、羅琦、曾一鳴等人，都主動聯繫導演要求參戰。
而《歌手2024》也在今（14）日宣布「首輪揭榜歌手」，分別有「杭蓋樂隊」與台灣歌手「黃宣」。杭蓋樂隊在樂壇已有20年之久，擅長把蒙古民間音樂和搖滾樂互相結合，主要都在海外音樂節演出。而黃宣則是連續4年提名金曲獎，並跟製作人余佳倫共同獲得第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，不少台灣粉絲得知黃宣即將參賽，都相當期待他的表現。
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