歐盟將跟進？美國提高進口關稅　中國氣跳腳：貿易問題政治化

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到2025年，美國有關中國半導體的稅率將從25%升高至50%；2026年時，非電動汽車電池稅率將升至25%，天然石墨與永磁鐵等關鍵礦產稅率將從0增至25%，醫療用手套稅率也將從7.5%提高至25%。
在白宮宣布新措施之後，美國總統拜登稍晚於白宮的玫瑰花園（Rose Garden）召開記者會時強調，他希望的是「與中國公平競爭，而非衝突」，並表示他不會容許中國政府過度補貼讓生產過剩的產品以低價傾銷的方式充斥美國市場，「我們正在對抗中國政府的不公平經濟行為」。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）指出，這一輪的關稅是預防性的，目的是防止未來中國產能過剩的產品充斥美國市場。
面對美國提升關稅的措施，中國商務部立即做出了反應。中國商務部新聞發言人表達強烈不滿，批評美國出於國內政治考慮，濫用301關稅複查程序，「將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄」，更稱中國將採取「堅決措施捍衛自身權益」，並督促拜登政府「糾正錯誤做法，取消對中國加徵關稅措施」。 除了中國商務部之外，中國外交部和各大官媒也對美國宣布加徵關稅的措施進行了回擊。
拜登宣布新一輪關稅不久前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月才相繼訪問中國。目前在華府智庫「略與國際研究中心」（CSIS）亞洲計畫擔任資深研究員的王曉岷指出，新關稅對美中關係可能的影響，雙邊關係肯定會有所惡化，預期中國也會做出反擊，包括施壓美國企業、提高對美關稅等，「因為他們（中方）必須這麼做，如果不這麼做的話，他們會覺得讓美國人逃過一劫。」
不過有分析人士認為，中國的反制措施可能是「有節制的，而不是大規模的」。華府皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，中國可能會選擇一些具有標誌性的、美國出口強勁的產品，對美國人產生影響的產品，大豆可能就是其中之一，另一個則是對美國波音飛機加徵關稅。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）認為，北京可能對現有產品增加關稅，另一個反制措施是減少向美國出售例如石墨等關鍵礦物或是關鍵材料。
不過霍夫鮑爾以及芮恩希都認為，這次的預防性關稅不會導致雙方的貿易戰。芮恩希表示，「我不認為拜登政府將在大選前進一步採取措施，所以貿易戰並不是不可避免。」但霍夫鮑爾指出，如果前總統川普再次當選，「那情況就不同了」。
由於中國過剩產能輸出的問題同樣引起歐洲關切，英國牛津大學中國中心副研究員、前瑞銀集團（UBS）首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）認為，美國新一輪關稅可能對歐洲起到鼓勵作用。
馬格納斯表示，「這可能鼓勵或激勵歐盟委員會與歐盟成員國，繼續對中國電動車、風力發電車等相關不公平貿易行為進行調查。部分成員國目前不太願意這麼做。」
王曉岷也預測，歐盟可能在近期也會採取類似的關稅措施。他指出，「如果中國對美國的電動車進口因為價格及關稅減緩，他們會把車子送去哪？就是歐洲。歐洲已經看到電動車等商品進口增加，雖然過去兩個月稍微減少，但美國實施關稅後，大部分的車輛將轉往歐洲，所以他們最好快點行動。」