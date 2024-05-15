COMPUTEX大咖再加1！高通總裁來台分享「PC Reborn」創新翻轉產業
外貿協會（中華民國對外貿易發展協會）今（15）日宣布邀請美國高通公司（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon擔任COMPUTEX 2024主題演講講者，該場活動將於6月3日下午1時30分在台北南港展覽館2館7樓舉行，而演講主題也跟著曝光，他將以「The PC Reborn」為題分享觀點，看創新如何翻轉成熟產業。
記者許家禎／台北報導
PC產業正面臨一個空前的轉捩點，由足以定義時代的創新所推動，而時下的創新將徹底改變我們未來與PC互動的方式。高通總裁Amon將為我們剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。Amon將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。
在Amon的領導之下，高通實現了多元化發展，成為推動智慧運算無所不在的領導者。憑藉其技術領先地位，高通技術公司成為行動技術、XR和汽車領域的首選合作夥伴。透過Snapdragon X Elite平台所提供顛覆性的效能、一流的功耗效率，以及真正獨家的設備內AI功能，高通致力為AI時代帶來新一代PC。
今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，定於6月4日至6月7日盛大舉辦，吸引1500家參展商參加、使用4500個攤位，展覽展示主題涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。
今年COMPUTEX眾星雲集，除了先前公布的超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳、美超微CEO梁見後、英特爾CEO季辛格、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Rege外，高通總裁暨執行長Cristiano Amon也將擔任COMPUTEX 2024主題演講講者。