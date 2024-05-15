長榮重摔5%利多出盡？分析師：不尋常！就怕又開低引爆賣壓

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不過，長榮第一季營業成本卻也成長許多，營業成本大增至696.89億元，較去年第四季的607.87億元增加89億元，也因此壓低第一季EPS的表現。由於市場原本預估長榮第一季EPS逾8元，甚至傳出上看10到12元，因此財報一出，因期望太高，而出現利多出盡的賣壓。今開低走低，終場跌11.5元，收在203.5元，跌幅5.3%。
分析師鄭偉群接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，一般股票看本益比越低越好，但航運股其實不能看本益比，因為航運是景氣循環股，股價多是跟著景氣循環走。2021年締造「航海王」榮景之後，許多投資人被套牢開始有對航運股的認知，近一年航運又開始發動，主要是紅海危機造成運價上揚。
而這波航運行情，其實是萬海先帶起來的，陽明與萬海首季財報亮眼，與去年第4季相比皆轉虧為盈。其中，萬海首季EPS為1.65元，4月營收站上100億元，達101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，創15個月新高。陽明首季每股獲利則是2.69元，已賺贏去年一整年。
因此，陽明與萬海近來吸引買盤進場，連續拉漲停後，今日雖有些賣壓，但終場仍收紅，分別漲小漲與漲3%，來到71.4元與70.5元。而反觀長榮，第一季獲利其實很亮眼，但今日出現失望性賣壓，鄭偉群認為可能是市場過度期待，但他也說這樣的成績，但爆大量開低走低其實滿不尋常的，如果明天再開低，恐怕會再度引發短線賣壓。
鄭偉群指出，由於電子股強勢時，資金會被吸引，因此航運短線可能偏弱，長榮又遇上法說會後的失望性賣壓，雖然萬海與陽明今日表現防守得宜，但整體航運股還是要小心，台股大盤多頭不變，但個股走勢不一、操作難度變高，航運短線可能遇到題材利多、市場追捧，但爆量時要注意去做調節，切記勿追價，尤其外資持續賣超的更要做停損！