臺北台新戰神成軍首年　逆轉奪冠軍賽門票

我是廣告 請繼續往下閱讀
尚瑞強說明，台新長期贊助國內各項體育活動及大型賽事，無論在南投空手道隊、女子高球、女子路跑、HBL到職業籃球隊，都有亮眼的成果。同時更孕育出多位好手，像是亞運金牌谷筱霜、台灣女子高球一姊錢佩芸等，為國爭光。近年更數次獲得體育推手獎肯定，躍升運動企業標竿之一。未來台新也將積極致力ESG發展，並透過支持運動，來實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，達到促進各年齡層健康生活與福祉。
臺北台新戰神成立以來，頻頻為臺灣籃壇開啟新的篇章、注入嶄新活力。繼邀請兩千名國軍官兵共同觀賞賽事後，四月又在臺北大巨蛋舉行雙北反毒籃球對抗賽，創國內職籃進場觀賽人數紀錄。昨(14)日一舉扳倒聯盟常勝軍新北中信特攻，晉級總冠軍賽，再度引爆話題。
台新銀行為歡慶戰神晉級冠軍賽，特別祭出一系列優惠活動，包括提供台新卡友精選餐廳刷卡享升等「多一盤」禮遇。另外，即日起至5月31日止，使用台新信用卡筆筆消費再抽威秀影城電影優惠票2張(限量10組)；同時亦推出Richart APP通路申購基金定期定額，享手續費及信託管理費０元優惠。隨著T1冠軍賽事到來，台新後續也將祭出更多優惠，歡迎民眾多加利用台新支付工具及數位金融產品，限時搶好康，並一起為臺北台新戰神加油。