影／傅崐萁笑稱黃國昌衝第一護韓國瑜 他嘆：權力魔戒讓人變咕嚕
國民黨立法院黨團力拚17日三讀通過國會改革法案，並於昨日開始夜宿議場，民眾黨立法院黨團也加入守夜行列，總召黃國昌並扛起2晚「通宵班」，傅崐萁笑稱，聽說民進黨立法院黨團要包圍立法院長韓國瑜佔領主席台，第一個衝上去保護韓的絕對是黃國昌。對此，民進黨立委王定宇今(16)日感嘆，10年，什麼樣的「魔戒」能讓人變成「咕嚕」？
記者陳佩君／台北報導
傅崐萁昨晚在議場表示，聽說民進黨團要包圍韓國瑜佔領主席台，當天第一個衝上去保護韓國瑜，猜猜看是誰？他大笑，那絕對是黃國昌。此外，黃國昌與傅崐萁在議場前直播時也有說有笑，還被傅摸頭。
對此，王定宇說，2014年，民進黨立委整夜守住立法院的門，保護學生不會被國民黨武力驅離，當時對抗的「沒有審查沒有討論的黑箱30秒通過服貿」、「傷害台灣服務業的服貿」、和「把台灣鎖進中國的服貿」。
王定宇提到，2024年，黃國昌與花蓮王整夜守住立法院的門，保護中國國民黨明天提案的違憲害台法案，這法案沒收委員會討論和審查，直接逕付二讀，這跟當年的「半分鐘」一樣黑箱一樣鴨霸，立法院擴權濫權法案和花蓮王錢坑法案對台灣的影響重大，難道不應該透明地好好討論審查？
王定宇感嘆，有人二次都參加，卻站在完全相反的立場，渴望權力的「魔戒」真能讓人變「咕嚕」！