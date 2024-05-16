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金曲35／入圍名單今揭曉！天后李玟恐無緣「特別貢獻獎」原因曝

▲金曲獎入圍名單揭曉倒數！歌壇天后李玟恐無緣「特別貢獻獎」原因曝光。（圖／李玟IG）
▲金曲獎入圍名單揭曉倒數！歌壇天后李玟恐無緣「特別貢獻獎」原因曝光。（圖／李玟IG）

記者洪生儒／綜合報導

第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉行，今年除了入圍名單引起外界關注之外，歌迷們也相當關心去年離世的歌壇天后李玟是否能獲頒「特別貢獻獎」。不過，根據金曲獎官方的規定來看，李玟恐怕會因為「資格不符合」，無法拿回這個獎項，消息一出引起不少網友熱議。

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有著「動感天后」稱號的李玟憑著《Di Da Di》、《第九夜》等經典音樂作品在華語歌壇闖出一片天，她對於音樂圈的貢獻備受肯定，也是首位登上奧斯卡演唱的華語歌手。在李玟生前，她曾入圍過第8屆和第9屆金曲獎「最佳女演唱人獎」，不過這兩次她都與獎項擦身而過，因此今年有不少粉絲都希望她可以榮獲「特別貢獻獎」。

▲第35屆金曲獎除了入圍名單引起外界關注之外，歌迷們也相當關心去年離世的歌壇天后李玟是否能獲頒「特別貢獻獎」。（圖／李玟IG）
▲第35屆金曲獎除了入圍名單引起外界關注之外，歌迷們也相當關心去年離世的歌壇天后李玟是否能獲頒「特別貢獻獎」。（圖／李玟IG）
而根據金曲獎官方規定，「特別貢獻獎」被推薦者必須要領有中華民國身分證之國民，或是依中華民國法令設立或立案之法人、民間團體或個人工作室為限。李玟生前擁有香港跟美國的雙重國籍，可能會因為資格不符而無法報名這個獎項，不過最終結果還是要等今（16）日下午1點公布第35屆金曲獎入圍名單才會知曉。

▲李玟生前擁有香港跟美國的雙重國籍，可能會因為資格不符而無法報名這個獎項 。（圖／李玟IG）
▲李玟生前擁有香港跟美國的雙重國籍，可能會因為資格不符而無法報名這個獎項 。（圖／李玟IG）
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