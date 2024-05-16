升官賀禮？文化部集資買4萬3的iPhone15要送史哲 藍委批馬屁文化
文化部長史哲520後將轉任政務委員，有網友在臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指文化部內部在募資，以公務信箱要求各單位主管「捐錢」一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」，歡送史哲。史哲受訪回應，不知道此事。
記者何哲欣／台北報導
根據網路爆料內容，該貼文指出，「為歡送史部長於113.5.20調任行政院政務委員，由本部一級單位主管以上人員及所屬機關（構）首長集資購買禮品。」品項為iPhone15 Plus(512G)，總金額43400元，分攤金額為文化部次長2100元、文化部主秘、參事、一級單位主管及所屬機關首長一人900元，請大家在5月17日下班前送交人事處。
國民黨立委黃健豪說，如果網路內容是真的，這種做法恐會陷史哲於不義，且送iPhone15太貴了一點，還透過公務信箱發送信件，集資購買部長禮品，很不恰當，這種要求部屬送長官禮物的馬屁文化，不應繼續延續下去。
國民黨立委羅智強也說，這件事究竟是基層自發性贈禮，還是礙於長官要求才集資，涉及到權力關係，事關重大，建議史哲盡速出面說明此事是否屬實。
史哲對此回應，對於此事完全不知情，且先前已一再表示謝絕一切餐會、歡送會等。對於同仁表達的心意，史哲表示心領感謝，但絕對謝絕送禮。
文化部表示，有關邀集12職等以上及附屬機關首長致贈紀念品一事，為文化部及文建會時期就有的慣例作法，主要藉紀念品表達對於歷任部、次長（主委、副主委）卸任的致意及感謝，也是公私部門都常見的人情味，並非為特定人量身定做，且非強迫性質。目前人事處已收款項將全數退回。