金曲35／鶴The Crane揭獎驚險一瞬間！當場撕破入圍名單
第35屆流行音樂金曲獎今（16）日舉行入圍記者會，鶴The Crane擔任揭獎嘉賓，為大家揭曉「最佳MV獎」的時候，居然不小心把入圍名單信封信紙撕破，他本來打算只念歌曲名稱，所幸在主持人的協助下，將撕壞紙張拼回去，才得以完整念出入圍名單。
記者黃雅琪／台北報導
「最佳MV獎」入圍的有，delulu《delulu》／街聲股份有限公司﹙導演：秦梓銘﹚、Tokyo Calling《Tokyo Calling》／街聲股份有限公司﹙導演：Pennacky﹚、Bon Bon《SweetBox》／容易文創有限公司﹙導演：殷振豪﹚、GOOD LOOKING《GOOD LOOKING》／小白兔橘子有限公司﹙導演：自動鮪魚、亞歷三小﹚、社交恐懼癌《CHIN UP!》／環球國際唱片股份有限公司﹙導演：張傑邦﹚、Ho(l)e《Way out》／夢芝林有限公司﹙導演：Haoyan of America﹚、Runner Runner《RISE》／伊弗龐金有限公司﹙導演：陳仲宇﹚。
第35屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，將於6月29日（星期六）晚間7時在台北小巨蛋舉行，一年一度的流行音樂盛典，即將精彩呈現，邀請大家一同見證優秀音樂人在舞臺上的榮耀時刻，並一起為得獎者喝采，節目內容將全程由台視公司進行轉播。
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