中市強化團膳衛生安全　啟動稽查專案

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針對今稽查結果，曾梓展表示，今主要稽查業者現場作業環境、人員衛生、食材保存、文件管理及產品責任險等項目，查核結果2家業者的製餐環境、設備清潔度、食材效期、人員健康管理及產品責任險等事項，均符合食安法規範；另現場也一併抽驗食材回食安處實驗室檢驗，檢驗結果如有不符規定，將依食安法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。
曾梓展指出，為強化台中市20家團膳業者衛生安全，衛生局採三大管理措施加嚴把關，一是每學期至少一次全面稽查，包含作業環境及人員衛生等；二是依風險加嚴管理，針對三年內有發生過疑似食品中毒案件的中高風險業者，衛生局會聘請專家學者共同前往輔導查核，並提高抽驗比例，降低風險；三則提供給學校近3年各業者食安稽查結果，讓學校作為採購參考，可納入投標廠商評選依據，共同把關團膳業者品質。
食安處表示，目前台中市20家校園午餐的團膳業者至4月底止均已查核至少一次，併同校園端自設廚房，已抽驗午餐成品155件、午餐半成品81件，結果均符合規定，有關最新稽查或抽驗結果，皆公布於「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」，提供家長及民眾即時上網查詢。
曾梓展也提醒，近期常見沙門氏桿菌引起食物中毒，主要是蛋製品未徹底加熱或生食與熟食交叉汙染所導致；此外，諾羅病毒傳染力極強，也是常見食物中毒的病因物質之一；呼籲團膳業者應特別留意製備流程、環境衛生及人員健康，食材應徹底加熱後再食用，防止食物中毒發生，維護校園師生健康。