台文館「阿龍」爆抄襲中國繪師！廠商發聲明遭轟提油救火：別情勒
台灣文學館龍年應景吉祥物「阿龍」，陷抄襲國繪師所創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」疑雲，台文館對此回應，智財權「在廠商」，一切都交給廠商處理，而該名廠商也立即發出聲明，表示「我保護的是20多歲畢業沒多久的同事，因為這件事她都躲在家裡不敢出門，不敢上班」、「她被肉搜，被訊息轟炸，只好關帳號，每晚都在哭」，還表示他深刻了解網路霸凌的可怕，對此，網友不領情，更稱「講一堆屁話幹嘛」、「情緒勒索」。稍早，台文館發出道歉聲明，表示今（16）日接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。
記者林莞茜／綜合報導
台灣文學館日前推出龍年應景吉祥物「阿龍」，作為「尋星之旅—文學星圖的展望」活動代表，遭民眾質疑與中國繪師創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」高度相似，引發抄襲疑雲，台灣文學館該名廠商在臉書上發文表示，身為主管，我必須站在前面保護同事，關帳號不是我的選項，我做事光明磊落，所以訊息等惡劣留言轉而攻擊我。」、「保護的是二十多歲畢業沒多久的同事，因為這件事她都躲在家裡不敢出門，不敢上班，不敢面對人群，她覺得每個人都用異樣的眼光看著她。被肉搜，被訊息轟炸，只好關帳號，每晚都在哭，我擔心她出意外遠比這事件來的多。從這刻我深刻的了解網路霸凌的可怕。」
接著他還在文中喊話向創作者喊話「對岸的創作者您好，在此事件之前我不認識您，連我同事也不認識甚至沒看過您的創作，我的確有2019年的創作證明，不管您是更早或較晚創作其實我都不在意，因為都是很好的作品，都是能夠帶給人們快樂的作品。很遺憾我們是用這種方式認識，希望是哪天我們發現了彼此的平行創作而結緣還能互相打招呼成為朋友。」
此篇聲明卻引來網友不滿，原創作者「童年Nora」也不領情，直言「我就發了一篇帖子，你的同事就天天哭，為什麼？他是因為抄襲內心過意不去天天哭的嗎」、「我辛辛苦苦做了兩年的東西，就被你們拿走，那我也有哭耶」，網友也開砲「好了啦！」、「拿出證據很難？廢話連篇」、「可以打這麼多邏輯前後不連貫的文章，真的很台灣文學」、「何必情緒勒索呢」。
事件延燒，今日稍早台文館發出聲明，證實廠商說明「阿龍」相關圖像確非原創，並已發表道歉聲明。由於此事件損害本館聲譽與權益至深，本館將就廠商侵權行為，依據採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，也立即將本案相關委製內容下架，連日造成社會紛擾，再次向原創作者及社會大眾致歉。