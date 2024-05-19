007、阿湯哥搶出火氣！拍最多好萊塢電影的行李箱來台 曾登月球
曾在《不可能的任務》《全面啟動》《007》系列電影中，讓湯姆克魯斯、詹姆斯龐德都搶出火氣的行李箱來台！拍最多好萊塢電影的行李箱Zero Halliburton還更曾與太空人阿姆斯壯登陸月球。今年重返台灣市場，進駐新光三越台北信義新天地A9館開設全台首間概念店。
記者蕭涵云/綜合報導
可能你對Zero Halliburton這品牌不太有印象，但Zero Halliburton的身影你一定有看過，在《不可能的任務》讓阿湯哥急著爭搶的核彈發射器手提箱，《007》系列電影龐德特工御用裝備，《白日夢冒險王》裡用來裝重要攝影底片的手提箱，《全面啟動》裡裝著關鍵裝置的手提箱，這些經典電影的重要場景，全都有Zero Halliburton的參與。
更厲害的是，來自美國頂級精品行李箱品牌Zero Halliburton，還曾隨太空人阿姆斯壯登陸月球，在1969年美國太空總署NASA，首次將人類送上太空並登陸月球時，Zero Halliburton便負責裝載並保護月球岩石的珍貴樣本，成為專業堅固與卓越品質的象徵；進而發展成伴隨旅人們征戰世界各地的鋁鎂合金行李箱。
事實上，約8年前Zero Halliburton便曾開拓台灣市場，當時因故結束經營；如今，備妥鋁鎂合金行李箱Classic Aluminum 3.0、Classic Lightweight 4.0經典輕量PC等各式尺寸行李箱，尤其推薦功能性極高的31吋胖胖箱，加上後背包、公事包、托特包、收納袋齊全品項重返台灣，進駐新光三越台北信義新天地A9館開設全台首間概念店，將擁有與日本旗艦店同等齊全的款式展售，並享有10年保固服務。
而精品男裝品牌BOSS則聯名Samsonite推出獨家鋁鎂合金系列行李箱，選用Samsonite Lite-Box Alu系列經典的高質感鋁鎂合金材質，飾以陽極處理工藝的標誌性BOSS monogram圖案，將同色系黑色圖案嵌入鋁殼打造成獨特外觀；內襯採用BOSS經典駝色、輔以醒目的品牌標誌並搭配寬敞的隔層配備可調式束物帶，並已聯名皮革提手貫穿整個系列，提升細膩質感。