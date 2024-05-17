蘋果iPad Pro廣告被炎上！三星趁機拍片嘲諷 電影人高明回敬完勝
蘋果公司於台灣時間7日舉辦名為「Let Loose」的發表會，正式推出新一代iPad Pro（M4）、iPad Air（M2）、Apple Pencil Pro等新品，其中以搭載「最強AI晶片」M4晶片iPad Pro最為吸睛。然而，新產品廣告的呈現方式讓消費者大為反彈，使得蘋果公司陷入爭議漩渦。
記者鄭妤安/台北報導
廣告中，一台大型液壓機無情壓扁一系列代表人類創造力以及文化表達的物品，如鋼琴、雕像、書本、顏料、節拍器、黑膠唱片機、樂器、藝術品等，最終液壓機再次打開時，畫面僅存一台iPad。許多人將廣告解讀為蘋果想表達「iPad強大的功能，輾壓人類豐富多樣的創造力」。
廣告一出，不只遭到演員、製作人、藝術家等創作領域人士大力抨擊，多半網友也認為此舉不妥，老對手三星（Samsung）更趁機嘲諷，火速爲平板產品「Galaxy Tab S9」製作新廣告。影片中灰暗的場景與iPad廣告極其相似，一個女生看著Tab S9上的樂譜演奏吉他，畫面逐漸拉遠後，才發現她坐在一台閉合且沾滿顏料與碎屑的液壓機，最後諷刺的打上「Creativity cannot be crushed（創意壓不死）」的字樣。
事實上這已非三星第一次以廣告吐槽蘋果，過往最具經典的案例是以留著奇怪瀏海髮型的一家人廣告，來諷刺iPhone X滿版螢幕上方的「瀏海」設計。不過，雖然吐槽目的達成，卻也有不少人認為，三星拿來酸iPad的廣告，拍攝內容很無聊。電影人雷札·希克斯歐·薩菲以倒播原廣告方式，回敬蘋果，網友一面倒表達讚賞，認為此舉高明，且比原版舒服許多。