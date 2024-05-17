搶機票賣船票？陽明採分盤交易跌逾4% 航空股起飛！長榮航收漲1%
台北股市今（17）日終場收跌45點，其中以航運股跌得最重，類股指數下跌將近2%。由於陽明、萬海近日漲幅過大，因此遭證交所列為處置股分別至30日及31日，採分盤交易、每五分中撮合1次，因此今日股價走低。不過航空股走勢就相對強勁，華航、長榮航盤中一度上漲逾1%，可惜華航不敵空軍壓力翻黑，長榮航則力守紅盤。
記者陳郁柔／台北報導
證交所昨日公告陽明連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準，從今日至5月30日列入處置，每5分鐘撮合一次。而萬海也是從5月16日至31日被列入處置，同樣每5分鐘撮合一次。也因此影響貨櫃三雄今日表現，長榮開高走低，收在今日最低點210.5元，下跌6.5元或3%，回測5日線。而被列為處置股的陽明跟萬海，陽明開低走低，終場下跌3.1元或4.18%，來到71元，力守70元整數關卡。而萬海一度失守70元關卡、最低來到69.5元，不過在尾盤一拉，剛好收在70元，下跌1.9元或2.64%。
不只是貨櫃，散裝航運也同步下跌，由於BDI指數從5月9日起，已經連續下跌6天，一週跌幅達16.11%，也使得散裝族群表現疲弱，裕民、慧洋-KY下跌逾5%，中航下跌逾4%，中櫃下跌逾3%，新興、中航、台驊投控、四維航下跌逾2%。
不過今日航空股卻逆勢走高，資金簇擁航空股，因此今日航空雙雄帶大量，華航盤中一度上漲至24.9元、漲幅超過1%，可惜尾盤遭到空方狙擊，終場下跌0.05元或0.21%，收在23.8元，成交量超過19.6萬張，為居個股漲幅排行亞軍；而長榮航則是全天在盤上震盪，最高點來到37.95元，終場上漲0.4元或1.08%，收在37.4元，成交量為14.5萬張。