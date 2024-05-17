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520行情助攻台股！法人看好台灣是AI最大受益者、看攻守兼備撇步

▲16日台股盤中衝出歷史新紀錄，17日雖電子股有拉回修正，但有法人仍建議投資人應以長線佈局為考量標準，AI題材依舊有商機。（圖／NOWnews 資料照片）
▲16日台股盤中衝出歷史新紀錄，17日雖電子股有拉回修正，但有法人仍建議投資人應以長線佈局為考量標準，AI題材依舊有商機。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

520行情發威！14日時台股開始出現類股高速輪動走勢，盤面資金流向航運、金融及AI伺服器等個股，16日台股盤中衝出歷史新紀錄，17日雖電子股有拉回修正，但有法人仍建議投資人應以長線佈局為考量標準，AI題材依舊有商機。焦點議題包括台積電3奈米持續火熱、聯發科宣布將積極與輝達合作推出AI PC處理器、鴻海則在法說會被外資看好第二季電動車與AI市場等好消息，大廠紛紛交出亮眼表現。

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國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，半導體產業去庫存已告一段落，加上15日美國4月消費者物價指數（CPI）釋出通膨降溫訊號，激勵美股四大指數走高，消弭了外界對聯準會（Fed）今年可能會再度升息的擔憂，全球半導體業喜迎AI PC無限商機，將有望在下半年迎來更強新氣象。

美國日前宣布對中國提高電動車、半導體等產業的關稅，是否升級成貿易戰仍有很大未知數。法人表示，美國提高關稅為全球半導體供應鏈投下震撼彈，加速產業鏈去「中」化，原先投入中國的訂單可能被轉出，由具有先進半導體技術的台、韓、日接手。台廠成為受益者，技術相對成熟的晶片代工廠訂單量會在年中開始湧現。

梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金配置以長線佈局為主，注重個股的市場流動性，選擇具發展潛能的龍頭企業。「AI產業分工精細且環環相扣，這個市場就是大者恆大，製程技術的熟練程度是成為業界龍頭的關鍵」梁恩溢補充，台灣在AI議題上有絕對優勢，國泰台灣高股息基金鎖定AI、電子類股為主，如晶片代工有台積電、鴻海等績優股，IC設計有聯發科、散熱則有奇鋐。此外也選入汽車、設備來維持組合均衡，打造可攻可守堅強陣容。

國泰台灣高股息基金成立3年多，以不配息A類型為例，如投資人在基金成立日時，每月定期定額投入15,000元，累積至4月底買回，根據歷史績效推算，投資人資產將從本金690,000元，累積至1,209,087元，定期定額報酬率達75.23%，即使是剛出社會的新鮮人，只要做好投資理財，藉由時間複利效果累積資產，也能創造被動收入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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