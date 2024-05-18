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他讓巨石強森看起來像小孩！中國球員誇張身高引熱議　28萬人按讚

▲美國WWE知名摔角選手兼好萊烏藝人巨石強森，過往身材給人的印象總是高大壯碩、渾身肌肉，但他和中國籃球員孫明明站在一起時，卻顯得很渺小。（圖／取自Dwayne The Rock Johnson臉書）
▲美國WWE知名摔角選手兼好萊烏藝人巨石強森，過往身材給人的印象總是高大壯碩、渾身肌肉，但他和中國籃球員孫明明站在一起時，卻顯得很渺小。（圖／取自Dwayne The Rock Johnson臉書）

記者張志宇／綜合報導

美國WWE知名摔角選手兼好萊烏藝人巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson），過往身材給人的印象總是高大壯碩、渾身肌肉，但當他和236公分的中國籃球員孫明明站在一起時，卻顯得很渺小，對比起來像個小孩。當年巨石強森本人在分享這張照片時，也自我調侃表示，「我身高193公分，但站在他（孫明明）旁邊的視覺感，卻讓我顯得很瘦小。」

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網友：巨石強森身高謊報？

此合照其實是巨石強森在2014年造訪中國時，與當時中國籃球員孫明明的合照，美媒《ESPN》在本月15日再度曬出此照片，並發文表示「他（指孫明明）讓巨石強森看起來顯得如此迷你」，隨即在網路上引發球迷共鳴，共有28萬3270人按讚與1700多則留言。

當時巨石強森則是發文表示，「236公分的孫明明就是籃球史上最高的球員，我身高都有193公分、體重115公分，但我站在他身邊顯得如此瘦小，很高興在中國見到孫明明，有史以來最高的籃球員之一。」

但隨著《ESPN》近日曬出照片也引發球迷熱議，並紛紛表示，「193公分的身材不是大家都知道嗎？」、「巨石強森站在孫明明旁邊，就像他站在Shaquile O’Neal旁邊一樣」、「你不能拿演員的身材跟運動員比」、「確定巨石強森的身高有超過193公分？」、「看來巨石強森跟NBA球員一樣會謊報身高。」

巨石強森小檔案

姓名：Dwayne Johnson
綽號：The Rock
出生資訊： 1972 年 5 月 2 日（52歲），美國加利福尼亞
身高： 193 公分
體重：118 公斤
資歷：8次WWE／WWF冠軍，史上最偉大的摔角選手之一，過去多次拿下年度最賣座演員

孫明明小檔案

出生資訊： 1983 年 8 月 23 日（40歲），中國哈爾濱市巴彥縣
身高： 236 公分
體重： 168 公斤
資歷：入選中國男籃奧運希望隊，參加了2005年NBA選秀並且參加了洛杉磯湖人隊的一個短期試訓，但是未被選中

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