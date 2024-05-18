《康熙來了》要回來了！小S合體蔡康永「已開過會」 中天回應了
綜藝節目《康熙來了》由小S和蔡康永主持，是不少人心目中的經典回憶，即使停播多年，片段仍不斷在網路上瘋傳，至今還是能夠讓網友笑翻，如今傳來好消息，製作人詹仁雄已經向中天電視台提案，希望能讓《康熙來了》再度重現。
記者吳昕蓓／綜合報導
《康熙來了》從2004年開播，到2016年正式熄燈，10幾年來創作許多經典有趣片段，還被發現節目中有許多「預言」，如今都一一在娛樂圈中實現。製作人詹仁雄今（18）日在臉書上傳一張照片，只見他左擁右抱蔡康永和小S，並在文中寫下：「好多人都說他有一段青春是康熙，要不要把小鳥抓回來？」疑似要重啟《康熙來了》。
《NOWnews今日新聞》稍早詢問，中天也回覆，確實雙方有初步接觸，但細節並沒有確定，強調目前都在討論中，據《鏡週刊》報導，三人已經和製作團隊開過會議，確定依舊會是談話性節目，主持人之一的蔡康永終於改變想法，不再堅持不回鍋，但具體內容、集數尚未達成共識，消息一出，也讓《康熙來了》死忠粉絲嗨翻。
事實上，這幾年來，蔡康永和小S各自都有節目，但呼聲始終無法像當年《康熙來了》那麼高，儘管兩人曾在大陸合體錄製《真相吧！花花萬物》也無法超越《康熙來了》，由於蔡康永近年來已經淡出演藝圈，被問到相關問題總是態度保守，直到2022年才終於鬆口：「我會認真考慮這件事」，如今傳來好消息，也令外界十分期待。
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