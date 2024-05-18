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《康熙來了》重磅回歸！傳邀請劉德華當首集嘉賓　製作人這樣說

▲詹仁雄（中）今（18）日在臉書上曬出與小S（右）與蔡康永（左）的合照，並表示要帶著《康熙來了》回歸，外傳首集嘉賓將邀請天王劉德華上節目，對此詹仁雄表示：「電視台可以讓我們充分發揮。」（圖／翻攝自詹仁雄臉書）
▲詹仁雄（中）今（18）日在臉書上曬出與小S（右）與蔡康永（左）的合照，並表示要帶著《康熙來了》回歸，外傳首集嘉賓將邀請天王劉德華上節目，對此詹仁雄表示：「電視台可以讓我們充分發揮。」（圖／翻攝自詹仁雄臉書）

記者張一笙／綜合報導

今（18）日製作人詹仁雄證實正在與小S（徐熙娣）和蔡康永討論要復活綜藝節目《康熙來了》，不過目前正在討論階段。據悉，詹仁雄已經向中天電視台提案，並且希望能找回《康熙來了》的班底回歸。外傳今年將來台灣開唱的劉德華有可能成為節目首集來賓，希望能再創台灣綜藝盛世，對此，製作人詹仁雄表示：「電視台可以讓我們充分發揮。」

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▲劉德華（右）過去時常登上《康熙來了》當嘉賓，跟小S（左）交情十分要好。（圖／翻攝自《康熙來了》YouTube）
▲劉德華（右）過去時常登上《康熙來了》當嘉賓，跟小S（左）交情十分要好。（圖／翻攝自《康熙來了》YouTube）
《康熙來了》是不少人心目中的回憶，更是中天最火熱、最長壽的綜藝節目，過去是華語圈藝人必上的綜藝節目之一。與小S感情十分要好的「天王」劉德華已經確定要在10月或11月來台舉辦演唱，外界推測劉德華將會是節目重磅邀請的首集節目嘉賓。

▲劉德華在爆發亞洲金融風暴時，曾經拯救過張衛健一命，除了簽他為旗下藝人之外，還提前支付工資給他。（圖／微博）
▲據了解，《康熙來了》重啟後的首集嘉賓，將會邀請劉德華。（圖／翻攝自微博）
《康熙來了》造就不少話題人物，就連當年時常上節目的沈玉琳，如今也有多檔自己的節目，當年作為節目助理主持的陳漢典也在去年成功鍍金，拿下第58屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。有消息傳出陳漢典極有可能不會再回歸節目，詹仁雄表示：「還沒定案，不好說，人選還在挑。」

小S及蔡康永2人在華語娛樂圈的組合十分響亮，因此《康熙來了》過去都是巨星們搶著要上的節目之一，如今隨著2人將搭檔讓節目重出江湖，屆時將來台開唱的天王級藝人劉德華、張學友等人，都將是節目的重點邀請對象，勢必將引起不少回憶。

▲小S宣布《小姐不熙娣》下周將換新的主持搭檔，要觀眾們敬請期待。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
▲小S如今也是演藝圈大姐級的人物，屆時重啟的《康熙來了》的邀請嘉賓，可預期將會星光熠熠。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
多年過去，小S如今也靠著自己的努力，成為演藝圈大姐等級的人物，她的好友們有的各自成家，有的也成了演藝圈各領域的「大人物」，屆時肯定能邀請不少重量級嘉賓上節目。

根據《ETtoday新聞》報導，製作人詹仁雄表示希望能在暑假檔期推出節目，不過目前蔡康永還在思考如何做這件事，小S也要帶女兒出國：「中天方面是完全沒有問題，可以讓我們充分發揮，也請觀眾們好好期待一下。」

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