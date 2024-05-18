吉祥物「阿龍」抄襲中國！台文館道歉　失職人員、外包廠商下場曝

台文館龍年應景吉祥物「阿龍」，抄襲中國繪師所創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」，昨（16）日台文館發出道歉聲明，表示接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。
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林館長說明，這次的事件主要是因為館方的輕忽、失職、委託廠商抄襲在先、欺騙在後，致使政府威信、形象遭受嚴重打擊，台文館深深自責，眾多媒體、民眾因相信台文館而對原創者有所誤會、指責，這全部責任都應由台文館承擔。
台文館作為文化部所屬三級的國家級文化機構，理應該對於原創性及智慧財產權有絕對的要求與重視，但這個事件從5月8日的發生至今的處理與說明過程，台文館表示，內部確實有許多必須深切檢討的地方，針對抄襲一事，報載原創者將跨海提告，台文館該負的責任絕不逃避，會謹慎地依循法律程序面對。
對於本起事件，台文館將立即採取的相關作為，首先，會將2018年至2024年與該廠商的採購案資訊，主動送請文化部政風處查核，再來，會針對相關失職人員懲處，送至考績委員會，交由正副首長自請處分，並立即對廠商駐點人員、廠商提出偽造文書、行使偽造文書刑事告訴，依採購法101條，提報拒絕往來廠商。同時，對於這次出現抄襲的2023年合約提出賠償訴訟，2024年的合約也將研議解約。
最後，台文館因掌握證據資料不足，且無法即時驗證資料正確性，以致於5月16日回應中，未直接提及原創作者「童年Nora」姓名，未充分尊重原創作者「童年Nora」著作人格權，台文館也再度表達歉意。
林巾力表示，20年來台文館非常努力地在國內與國外推廣台灣文學，「我們會將這次的教訓謹記在心，建立嚴格的作業與查核程序，以最高的標準自我要求」，也希望大家繼續鞭策台文館。