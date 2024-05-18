楊丞琳《歌手2024》被淘汰！挑戰JJ〈不為誰而作的歌〉開口就跑調

王陽明合體威爾史密斯！爽開保時捷甩尾　「沒有人第1次就成功」

▲王陽明（左）追星成功，跟《絕地戰警：生死與共》主演之一的威爾史密斯合照。（圖／王陽明IG）
▲王陽明（左）追星成功，跟《絕地戰警：生死與共》主演之一的威爾史密斯合照。（圖／王陽明IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys: Ride or Die）由威爾史密斯、馬汀勞倫斯、葆拉努涅斯、凡妮莎哈金斯、亞歷山大路德韋格、艾瑞克丹恩共演，電影在美國洛杉磯舉辦特技駕駛體驗活動，王陽明驚喜現身，他合體威爾史密斯以及開保時捷甩尾的畫面皆掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王陽明受邀出席《絕地戰警：生死與共》的洛杉磯舉特技駕駛體驗活動。（圖／王陽明IG）
▲王陽明受邀出席《絕地戰警：生死與共》於洛杉磯舉辦的特技駕駛體驗活動。（圖／王陽明IG）
爆笑動作片《絕地戰警：生死與共》講述寶刀未老的威爾史密斯，和馬汀勞倫斯在片中大殺四方的故事。被迫走上逃亡之路的2人，賣命為自己和隊長洗刷冤屈，不管是身處槍林彈雨還是與鱷魚的搏鬥，麥克（威爾史密斯 飾）與馬可斯（馬汀勞倫斯 飾）仍有空檔用他們的三寸不爛之舌嗆爆對方。

王陽明在保時捷中心開著與電影中同款的跑車，與來自世界各地的網紅和明星同場競爭，並且和自己的偶像威爾史密斯和馬汀勞倫斯相見歡，如此特殊又夢幻的體驗，讓他直呼實在太過癮。

談到《絕地戰警》這幾部動作片，就讓王陽明想起在美國生活的回憶。本身就有三台保時捷的他，更是對電影中出現的每一台跑車留下深刻印象，所以當收到電影邀請至洛杉磯時，王陽明難掩興奮神情，表示非常開心終於有一天能完成自己的夢想。當天他在賽道上的表現，連保時捷教練也讚不絕口，讚嘆從來沒有人第一次就能甩尾成功，下車後王陽明頻頻大喊好玩，只可惜不能再上場飆一次。

現場除了賽道的競速體驗，還有《絕地戰警：生死與共》主題的極限體能障礙賽，參賽者必須攀上繩索，跑過滾動的獨木橋，甚至跳過充滿鱷魚的池塘，威爾史密斯和馬汀勞倫斯更在現場充當講評，宛如電影中嘴砲二人組麥克和馬可斯一樣，他們充滿垃圾話的實況解說，讓所有人為之瘋狂。在比賽的尾聲，兩人更與來自世界各地的明星網紅們致意，王陽明也趁機跟兩位偶像擊拳合照，興奮直喊：「Bad Boys For Life！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

蔡詩芸《浪姐》辣秀蔡依林舞曲！王陽明「人肉快遞」現身緊擁愛妻

「醫界王陽明」又當爸！賴弘國甜曬超音波照：迎接龍寶寶

王陽明潛澎湖深海遇危機！一轉頭「全面鏡恐脫落」嘆：我們放棄了

王陽明車庫遭闖入氣炸！呼籲出面處理　女騎士擺爛不肯移車　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生