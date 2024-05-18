王陽明合體威爾史密斯！爽開保時捷甩尾　「沒有人第1次就成功」

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王陽明在保時捷中心開著與電影中同款的跑車，與來自世界各地的網紅和明星同場競爭，並且和自己的偶像威爾史密斯和馬汀勞倫斯相見歡，如此特殊又夢幻的體驗，讓他直呼實在太過癮。
談到《絕地戰警》這幾部動作片，就讓王陽明想起在美國生活的回憶。本身就有三台保時捷的他，更是對電影中出現的每一台跑車留下深刻印象，所以當收到電影邀請至洛杉磯時，王陽明難掩興奮神情，表示非常開心終於有一天能完成自己的夢想。當天他在賽道上的表現，連保時捷教練也讚不絕口，讚嘆從來沒有人第一次就能甩尾成功，下車後王陽明頻頻大喊好玩，只可惜不能再上場飆一次。
現場除了賽道的競速體驗，還有《絕地戰警：生死與共》主題的極限體能障礙賽，參賽者必須攀上繩索，跑過滾動的獨木橋，甚至跳過充滿鱷魚的池塘，威爾史密斯和馬汀勞倫斯更在現場充當講評，宛如電影中嘴砲二人組麥克和馬可斯一樣，他們充滿垃圾話的實況解說，讓所有人為之瘋狂。在比賽的尾聲，兩人更與來自世界各地的明星網紅們致意，王陽明也趁機跟兩位偶像擊拳合照，興奮直喊：「Bad Boys For Life！」
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