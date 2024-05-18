蔡康永打臉《康熙來了》回歸！認詹仁雄「想太多」 小S同步回應
綜藝節目《康熙來了》由小S和蔡康永主持，是不少人心目中的經典回憶，停播多年，今（18）日製作人詹仁雄在臉書發文暗示將重啟節目，中天電視台也透露「討論中」，讓不少死忠粉絲嗨翻，對此，蔡康永卻直接打臉：「目前沒有這樣的計劃。」
記者吳昕蓓／綜合報導
據《ETtoday星光雲》報導，對於《康熙來了》重啟的消息，蔡康永表示：「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了。」小S也回應，「那天跟詹哥見面只是想要討論胸貼有各種用法，當你畏光的時候，也可以貼在眼睛上，還沒想到底要不要合體。」
事實上，詹仁雄今（18）日在臉書上傳一張和小S、蔡康永的合照，並在文中寫下：「好多人都說他有一段青春是康熙，要不要把小鳥抓回來？」引發外界瘋猜《康熙來了》復活，中天也回覆，確實雙方有初步接觸，但細節並沒有確定，強調目前都在討論中，甚至有消息指出，三人已經和製作團隊開過會議。
由於近年來蔡康永鮮少出現在螢光幕前，被問到相關問題總是態度保守，直到2022年才終於鬆口：「我會認真考慮這件事。」如今被爆料心意鬆動，疑似終於願意讓《康熙來了》，卻又火速被本人打臉，也讓節目粉絲十分擔憂復活計畫胎死腹中。
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