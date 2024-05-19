日治時期「里港郵便局」修復工程開工

位於屏東縣里港鄉市中心的歷史建築「里港郵便局」，是屏東縣內僅存的日治時期郵便局。縣長周春米18日主持修復工程開工儀式，工程預計最快於114年底完工，屆時將成為里港的文化新地標。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，里港郵便局見證了里港鄉在日治時期郵便電信事業的發展歷史，具有重要的建築與文化價值。在郵電協會及電信協會、里港鄉公所及地方民代的共同協助下，這座建築得以保存。縣府於2015年將其登錄為歷史建築，並在去年獲得文化部三千多萬的修復經費補助，加上縣府自籌的五百萬元及郵電與電信協會的兩百萬元，共計近四千萬元的修復經費，讓這座歷史建築重現風華。
屏東縣文化資產保護所指出，里港郵便局前身為1897年設立的阿里港郵便電信出張所，於1938年在原地重建並更名。戰後，該建築繼續作為郵局及電信局使用，直至1975年郵局搬遷、1979年電信局遷移後才停止使用。
里港郵便局是日治時期里港市區的重要公共建築物，屬典型日式風格，包含主棟營業大廳、附屬機能空間的後棟及提供住宿的官舍棟等三部分。戰後雖有部分增建與改變，但外觀、裝飾及內部空間大致保持原貌，展示了當時精緻的建築工藝。透過此次修復活化，將讓民眾更了解里港地區的發展歷史。