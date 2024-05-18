全球最小米其林餐廳！墨西哥塔可餅小店靠「簡單」摘星 顧客擠爆
墨西哥版的《米其林指南》（Michelin Guide Mexico）日前公布首次榜單，一共有18家業者成功摘星，而在一眾高級餐廳中，一家位於墨西哥城的塔可餅街邊小店「El Califa de León」顯得格外突出，因為它店面僅有不到3坪大，菜單只賣4種塔可餅，順利獲得米其林一星評價的原因就是很「簡單」！
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，「El Califa de León」外觀毫不起眼，就是墨西哥常見的塔可餅小店，過去客人來店裡買塔可餅不需要等太久，街邊美食買了就走，但自從獲得米其林青睞後，「El Califa de León」店外開始大排長龍，排隊顧客甚至繞過街角，一些不明就裡的當地人不禁感到困惑。
一位女士接受《衛報》訪問時表示，自己是「El Califa de León」的老顧客，過去即使在中午用餐最尖峰時刻來買塔可餅，也不需要等5分鐘，但現在一切都變了。不過，這位女士強調自己很開心看到愛店受到大家認可，「這才是真正的墨西哥塔可餅」。
許多其他塔可餅店的經營者也慕名而來，一位接受訪問的另家塔可餅店老闆表示，「我就是想來看看有什麼可大驚小怪的」，並認為「El Califa de León」成為唯一一家摘星的塔可餅店有點奇怪，因為「每個人都有自己最喜歡的塔可餅」。
「El Califa de León」自1968年創立，現任主廚赫南德茲（Mario Hernández Alonso）從父母手中繼承店面，多年來始終延續最簡單的菜單，「一張塔可餅，紅色或綠色的醬汁，就這樣」。赫南德茲認為美味的秘訣就是簡單，以及抓好肉的品質。
米其林指南則是大讚店內切成薄片的菲力牛，僅用檸檬汁和鹽調味，和玉米餅皮完美契合，組合成最純粹而經典的美食。