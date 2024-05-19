《歌手》汪蘇瀧被嫌難聽！親曝「選曲原因」 原唱阿妹愛徒上熱搜
中國實力派歌手汪蘇瀧近期參加《歌手2024》，因為表現不如預期，引起不小關注與討論。而汪蘇瀧在第二期節目中跟台灣歌手黃宣PK，他選唱的〈血肉〉一曲，是天后張惠妹的愛徒「持修」的創作，沒想到在演出之後，被網友們批評「唱得很吃力」、「不適合唱這首」，還一度因爲「難聽」衝上熱搜第一名，讓粉絲們都相當擔心他。而汪蘇瀧也在昨（18）日分享他之所以選擇唱〈血肉〉的原因，並透露：「這首歌很打動我。」
記者洪生儒／綜合報導
汪蘇瀧在昨（18）日更新Vlog影片，並搭配文字「有血又有肉，吃飽飯繼續奮鬥」，來表達他的心情，他也跟大家分享自己選歌的原因，「這首歌（血肉）很打動我，通常寫親情的歌，有時會過於溫暖、煽情，但這首歌尺度拿捏的剛剛好。」
此外，汪蘇瀧也表示：「既然有這個舞台，我覺得要唱那些我真正喜歡的歌，可能很多人沒聽過這個作品，但也透過這個舞台推薦給大家，原作者也是一個非常有才華的小男生，都推薦給大家，希望大家喜歡這首歌。」汪蘇瀧也有提到，其實原曲只有兩段，「改編時想增加段落，也加了8個和聲老師，想傳達出神聖溫暖的感覺，歌曲中也加了一段念白。」
不過，汪蘇瀧在第二期演出之後，表現獲得兩極的評價，有一票網友認為他念白的部分有點太突兀，很像在朗誦，也有人認為他的表現其實已經有所突破。而微博知名的音樂博主「耳帝」在看完第二期節目後，也點評汪蘇瀧的演出：「持修的〈血肉〉這首歌本身比較平，不適合競技，汪蘇瀧加入了伴唱和聲團與搖滾元素，把這首歌改編得更加激烈澎湃，可能是想呈現出用血肉之軀來表達濃厚情感，但現場發揮一般。整體來說，歌本身不算是很好聽的一首歌，改編沒有很喜歡，發揮也不是很理想。」
其實，持修在2019年推出首張個人專輯《房間裡的大象》後，隔年就奪下第30屆金曲獎的最佳新人獎爆紅，也曾在第32屆金曲獎登台演出〈血肉〉。如今持修的歌因為被汪蘇瀧翻唱，在微博上引起高度討論，也衝上熱搜，甚至在中國音樂串流平台上的播放量也增加了不少。
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