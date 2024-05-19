網紅2歲兒「開門跌入泳池」溺斃！還原意外當下 父母午睡沒察覺
馬來西亞網紅Jasmine（香米）和Kvin結婚後，2022年生下兒子蒽（ㄣ）澤，上週母親節Jasmine一家人到外地旅遊，Jasmine發文透露12日夫妻倆在飯店陪著孩子睡午覺，醒來後卻發現2歲的兒子自己跌進戶外泳池，搶救一周後17日宣告不治，讓夫妻倆痛心至極。
記者薛羽彤／綜合報導
Jasmine昨（18）日發文透露2歲兒子蒽澤因為意外去當天使了，Jasmine還原事發過程，上週母親節全家到外地旅遊，12日當天一家三口在飯店午睡，夫妻倆醒來時卻發現兒子不在他們身邊，「並看到室內泳池原本鎖著的門已經打開，發現蒽澤在泳池內」，當下Jasmine立刻對兒子實施CPR，由於飯店訊號差，求救電話打不出去，最後夫妻倆抱著孩子衝到大廳，請飯店人員叫救護車送醫搶救。
蒽澤送醫搶救後半小時終於恢復心跳，但還處於昏迷狀態，「寶寶很努力堅持，直到昨（17）天下午，寶寶在有氧氣供足情況下停止了心跳。」Jasmine已替兒子舉辦告別式，在收拾遺物時一度情緒崩潰，不斷在IG限時動態痛訴想對兒子說的話，「媽咪真的好愛你，媽咪一定會等你回來，一定會」，思念之情溢於言表。
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