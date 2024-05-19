民眾黨「519草根」活動4000人參與　小草喊：黃國昌沒背叛太陽花

民眾黨519集會萬人參加！柯文哲帶頭嗆民進黨「芭樂黨麥擱騙」

▲民眾黨於民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心」遊行，抗議民進黨執政8年政見芭樂票。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.19）
▲民眾黨於民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心」遊行，抗議民進黨執政8年政見芭樂票。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.19）

記者呂炯昌／台北報導

在520新總統就職前夕，台灣民眾黨主席柯文哲今（19）日帶領黨公職、號召公民走上街頭，要對民進黨執政8年多來，承諾改革跳票發出怒吼。民眾黨指出，現場超過一萬人，線上直播同時在線高達8萬人，大家一起在民進黨中央黨部前喊出「推動改革、民眾作主」、「芭樂黨、麥擱騙」的口號。

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柯文哲致詞時感慨，蔡英文總統2016年1月勝選時說「台灣沒有任何人需要為他的認同而道歉」，結果民進黨執政8年來卻在自己的同胞內製造敵人，成為分裂的社會。最終在民進黨身上看到「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」。

柯文哲指出，民進黨訴求的國會、憲政、媒體、司法改革全都跳票，民眾最關心的通膨、高物價、高房價、少子化，貧富懸殊，甚至缺電問題，「在背後都是相同的原因，就是傲慢！」

柯文哲列舉，民眾最不滿的就是詐騙橫行，即便民進黨政府也成立打詐辦公室，但就如同口罩、雞蛋、疫苗國家隊一樣，缺什麼成立什麼，結果詐騙相較3年前增加兩倍，去年台灣被詐騙⾦額⾼達88億。他也直指，社宅20萬戶跳票，現在還說要100萬戶；民進黨拗「停電不是缺電」，遇到停電就怪小動物。台電原本是很好的企業，卻被政治凌駕專業，2年虧損4千億。

柯文哲也說，過去3個多月，民進黨都不找在野討論法案，每天只會罵在野黨，要求投票支持他們，這是號稱最會溝通的政府嗎？柯文哲也提到，2天前在立法院的衝突，民進黨插隊、暴力、冗長發言，拖延，但民主化30年了，不應該用這個方法繼續執政下去。柯文哲也反問，準總統賴清德說願意去國情報告，民進黨也主張國會聽證調查權，那民進黨在反對什麼，「難道你們以前都是在騙大家？」柯文哲也表示，「我們會繼續努力，直到改革真正實現。」

民眾黨立院黨團總召黃國昌提到，5月17日的國會表決是幫民進黨兌現跳票8年的芭樂票，但民進黨卻用暴力阻礙議事進行，阻礙承諾過台灣人民，讓國會可以實踐站在人民立場、好好監督政府的國會改革。他指，當天民進黨立委竟用暴力，對待70多歲的立法院秘書長周萬來、恐嚇議事人員，他也請520上任的賴清德回應全台灣社會，「這就是你所謂的民進黨『團結台灣』的方式？」

民眾黨立委張啟楷強調，對於國會改革，大選時民眾黨就開了政見記者會，國會2月一開議就送案，開了3次公聽會、3次朝野協商，民進黨卻一直提散會動議，「他們只想拖延，沒有想要國會改革！」黨團幹事長吳春城也痛批，民進黨說根本不想進入實質討論。立委吳春城質疑，賴清德說的「論述不能輸」，是否意味民進黨要繼續指鹿為馬，抹黑、染紅打擊在野黨？

民眾黨團副總召黃珊珊表示，人民只要求民進黨說話算話，「不能你們自己開芭樂票、騙人，還要說別人毀憲亂政！」立委林憶君則代表花蓮鄉親，批評民進黨立院黨團總召柯建銘過去提的「老天有眼」根本在花蓮的傷口上灑鹽；立委麥玉珍也表示，空污與中火爭議已經持續很多年，「我們還要忍下去嗎？」立委陳昭姿提到，健保第3個10年，醫療崩壞、護理師出走，醫療界發火了，請邱泰源要當全民的衛福部長，不要只當民進黨的衛福部長。在媒體改革上，立委林國成則表示，身為鏡電視調閱專案小組召集人，跟NCC主委陳耀祥要資料，居然說要大法官解釋，但他會繼續堅持下去。

▲民眾黨立委黃國昌出席民眾黨519草根活動，講到激動處忍不住落淚。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.19）
▲民眾黨立委黃國昌出席民眾黨519草根活動，講到激動處忍不住落淚。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.19）

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