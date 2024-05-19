民眾黨519集會萬人參加！柯文哲帶頭嗆民進黨「芭樂黨麥擱騙」

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柯文哲指出，民進黨訴求的國會、憲政、媒體、司法改革全都跳票，民眾最關心的通膨、高物價、高房價、少子化，貧富懸殊，甚至缺電問題，「在背後都是相同的原因，就是傲慢！」
柯文哲列舉，民眾最不滿的就是詐騙橫行，即便民進黨政府也成立打詐辦公室，但就如同口罩、雞蛋、疫苗國家隊一樣，缺什麼成立什麼，結果詐騙相較3年前增加兩倍，去年台灣被詐騙⾦額⾼達88億。他也直指，社宅20萬戶跳票，現在還說要100萬戶；民進黨拗「停電不是缺電」，遇到停電就怪小動物。台電原本是很好的企業，卻被政治凌駕專業，2年虧損4千億。
柯文哲也說，過去3個多月，民進黨都不找在野討論法案，每天只會罵在野黨，要求投票支持他們，這是號稱最會溝通的政府嗎？柯文哲也提到，2天前在立法院的衝突，民進黨插隊、暴力、冗長發言，拖延，但民主化30年了，不應該用這個方法繼續執政下去。柯文哲也反問，準總統賴清德說願意去國情報告，民進黨也主張國會聽證調查權，那民進黨在反對什麼，「難道你們以前都是在騙大家？」柯文哲也表示，「我們會繼續努力，直到改革真正實現。」
民眾黨立院黨團總召黃國昌提到，5月17日的國會表決是幫民進黨兌現跳票8年的芭樂票，但民進黨卻用暴力阻礙議事進行，阻礙承諾過台灣人民，讓國會可以實踐站在人民立場、好好監督政府的國會改革。他指，當天民進黨立委竟用暴力，對待70多歲的立法院秘書長周萬來、恐嚇議事人員，他也請520上任的賴清德回應全台灣社會，「這就是你所謂的民進黨『團結台灣』的方式？」
民眾黨立委張啟楷強調，對於國會改革，大選時民眾黨就開了政見記者會，國會2月一開議就送案，開了3次公聽會、3次朝野協商，民進黨卻一直提散會動議，「他們只想拖延，沒有想要國會改革！」黨團幹事長吳春城也痛批，民進黨說根本不想進入實質討論。立委吳春城質疑，賴清德說的「論述不能輸」，是否意味民進黨要繼續指鹿為馬，抹黑、染紅打擊在野黨？
民眾黨團副總召黃珊珊表示，人民只要求民進黨說話算話，「不能你們自己開芭樂票、騙人，還要說別人毀憲亂政！」立委林憶君則代表花蓮鄉親，批評民進黨立院黨團總召柯建銘過去提的「老天有眼」根本在花蓮的傷口上灑鹽；立委麥玉珍也表示，空污與中火爭議已經持續很多年，「我們還要忍下去嗎？」立委陳昭姿提到，健保第3個10年，醫療崩壞、護理師出走，醫療界發火了，請邱泰源要當全民的衛福部長，不要只當民進黨的衛福部長。在媒體改革上，立委林國成則表示，身為鏡電視調閱專案小組召集人，跟NCC主委陳耀祥要資料，居然說要大法官解釋，但他會繼續堅持下去。