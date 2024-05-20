520行情發威！台股開盤漲50點　權值三雄震盪、台積電最高至837元

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權值股反倒沒有跟上大盤走勢，台積電、鴻海開盤在平盤震盪，台積電開盤下跌1元、來到834元，不過隨後在買單挹注下翻紅，上漲2元來到837元；鴻海下跌0.5元、來到169.5元，隨後在平盤震盪；聯發科開盤上漲5元、來到1170元。
美國股市上週五受到市場對降息的希望、以及企業財報表現樂觀，不過科技股卻受挫走低，因此四大指數漲跌互見，上週五道瓊指數上漲134.21點或0.34%，收40003.59點，成功站上4萬點關卡，寫下歷史新高；那斯達克指數下跌12.35點或0.07%，收16685.97點；標普500指數上漲6.17點或0.12%，收5303.27點；費半指數下跌34.52點或0.69%，收4983.02點。
科技五大天王漲跌不一，Meta下跌0.28%，蘋果上漲0.02%，Alphabet上漲1.08%，微軟下跌0.19%，亞馬遜上漲0.58%。其餘半導體股同樣各走各的路，AMD上漲1.14%，美光下跌2.03%，博通下跌1.19%，高通上漲0.31%，輝達下跌1.99%，應用材料下跌0.91%，德儀上漲0.026%。
台股ADR除了台積電以外全數收紅。台積電ADR下跌0.36%，日月光ADR上漲 0.19%，聯電ADR上漲 1.36%，中華電信ADR上漲0.26%。
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