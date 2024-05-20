張秀卿為父治病欠百萬！為了吃口香糖從水溝裡撈　憶過往哽咽流淚

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張秀卿10歲獨自離開家中到台中唱片公司受訓，並在台中就學，就讀國中時因為校長通融她發片需要做不同造型，因此不用有髮禁跟同學一樣剪成西瓜皮，未料她卻因此遭到同學眼紅：「有天放學走在鄉間小路，突然被三個女生倒了全身的墨汁水，一氣之下跟她們大打出手。」
張秀卿說，自己被打得鼻青臉腫，但還是不服輸地追上去用石頭攻擊對方，隔日被叫到校長室後因為對方家長有權有勢因而遭退學，張秀卿只能放棄留在台中返回家鄉就讀。
唱片公司倒閉後張秀卿直到16歲時，才再透過歌唱比賽重返樂壇，並成為羅時豐師妹。不過因為張秀卿微胖的外型，因此演藝之路並未因此順遂，公司最終將她經紀約讓給音樂人林垂立，2人透過在夜市賣唱、賣CD長達8個月，才慢慢累積知名度。隨後，林垂立為張秀卿打造了台語夯曲〈車站〉才讓她一炮而紅，人生開始也因此有了轉變。
張秀卿回想她最低落時：「為了醫治爸爸的病不斷向親友借錢，當時全家都沒有收入，為了償還三百多萬債務開始到處打工，曾經當過百貨公司廣播員、餐廳服務生、西門町賣蜜餞，每個月收入90%都寄回家。」
張秀卿回想自己家境不好，成長過程承受了很多打擊與壓力，情到深處不禁哽咽、眼眶泛淚，她說永遠記得當年白冰冰來家裡探望，心疼她貧困的家境，才主動介紹她前往日本演唱，更給了8萬元讓她暫時度過難關。
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