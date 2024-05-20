成大教授點名徐巧芯：以前的國民黨爛雖爛但不會有這樣的立法委員
日前國民黨團、民眾黨團聯手推出國會改革法案，並企圖於17日表決三讀，藍白與民進黨團爆發肢體衝突。立法院將在明（21）日的院會中，繼續處理國會改革相關修法草案。成大教授李忠憲直言，「以前的國民黨爛雖爛，不會有徐巧芯這樣的立法委員！」
記者莊蕙如／台北報導
李忠憲說，看民進黨團總召柯建銘頻頻向立法院長韓國瑜喊話，真令人傷感。韓國瑜已經不是三十幾年前的韓國瑜，因為國民黨已經不是三十幾年前的國民黨。具體原因就是因為徐巧芯，以前的國民黨爛雖爛，但不會有這樣的立法委員！
李忠憲直言，中國國家主席習近平在後面下指導棋，台灣是一隻溫水快煮熟的青蛙，中國已經用刀剌在青蛙的腿上，看還會不會動，熟度夠不夠。他說，藐視國會和兩兆錢坑法案都是測試熟度的工具，以後還有許多離譜的會一直來。
李忠憲表示，國民黨就算失敗也不在乎，反正可以重複使用各種法案，拖垮台灣的民主，要我們注意力集中在這裡，順便告訴中國人，台灣的民主就是一場笑話。
李忠憲說，沈伯洋等民進黨立委犧牲自己阻擋17日的進程，至少520之前，證明青蛙還沒有熟，賴清德還可以平順就職總統。「戰爭已經在我們眼前！」