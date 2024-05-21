首次對美盟友出手！ICC發逮捕令　以國總理、哈馬斯領袖涉戰爭罪

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此外，ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，他認為辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）這3名哈馬斯（Hamas）領袖應為其在加薩和以國犯下的戰爭罪和違反人類罪負責。
卡林汗指出，之所以申請針對納坦雅胡和葛朗特的逮捕令，是因為自從哈馬斯去年10月7日襲擊以色列以來，他們負責並實施在加薩針對哈馬斯的攻擊行動。
針對納坦雅胡和葛朗特的指控，包括利用讓平民饑餓作為戰爭手段、任意導致巨大痛苦和任意殺人或謀殺等罪行；辛瓦、戴夫和哈尼雅的罪名，則包括滅絕、謀殺、綁架人質、實施酷刑及在拘留人質期間性侵和性攻擊。
卡林汗提出針對上述人員的逮捕令申請之後，預審法官將根據相關證據決定是否核發逮捕令。
以色列和巴勒斯坦雙方都否認有關他們犯下戰爭罪行的指控。
以色列抨擊這是「歷史性的恥辱」。以色列外長表示，「檢察長同時提到我國總理和防長，以及極度惡劣的納粹怪物哈瑪斯，這個歷史性的恥辱會永遠被記住」。
哈馬斯高級官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）也表示，國際刑事法院檢察官申請針對三名哈馬斯官員的逮捕令是「將受害者和加害者相提並論」。
美國總統拜登發出聲明稱「國際刑事法院檢察官申請對以色列領導人發出逮捕令是讓人無法接受的。」拜登進一步表示，「我們會永遠跟以色列站在一起，共同因應以色列安全所受到的威脅。」不過ICC尋求對哈馬斯高層發布逮捕令一事，拜登未對此做出評論。
國際刑事法院目前擁有124個成員國。這些成員國承諾一旦有該法院下令逮捕的人落腳他們國家，就會立即將相關人士逮捕，不過國際刑事法院本身沒有任何執法的力量或手段。
以色列和美國均非國際刑事法院成員，因此即使逮捕令獲得批准，納坦雅胡和葛朗特也不會面臨立即遭到逮捕的風險。不過此舉加深了以色列的孤立，以國領袖也可能因此而無法出國訪問。
國際刑事法院曾於2023年3月17日發布針對俄羅斯總統蒲亭和俄羅斯總統辦公室兒童權利專員瑪麗亞‧利沃娃-貝洛娃（Maria Lvova-Belova）的逮捕令，指控他們在俄羅斯入侵烏克蘭期間富有非法驅逐和綁架烏克蘭兒童的責任。對蒲亭的逮捕令是首次針對聯合國安全理會常任理事國領袖發出。
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