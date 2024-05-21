快點儲水！高雄市5/25「這11區」停水36小時 預計19萬戶受影響
台灣自來水公司第7區管理處公告，由於高雄市仁武區仁林路自來水管受到其他單位挖損，先辦理替代管線支援供水，橋頭、梓官、彌陀、楠梓等11地區將停水36小時，自5月25日中午12時至27日深夜0時止，預計共有19萬戶受影響，提醒大家盡快儲水。
記者賴禹妡／綜合報導
停水影響區域包括：高雄市岡山區／和平里、大遼里；仁武區／高楠里、仁福里、烏林里、後安里、考潭里、中華里、文武里；左營區／頂西里、城南里、明建里、崇實里、合群里、廍南里、廟北里、尾北里、自助里、埤北里、埤東里、聖西里、廟東里、果惠里、果貿里、海勝里、果峰里、埤西里、聖后里、廍北里、路東里、聖南里、光輝里、祥和里、莒光里、永清里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、屏山里、進學里。
以及高雄市鼓山區／自強里、雄峰里、鼓峰里、內惟里、民族里、正德里、龍井里、厚生里、建國里、前峰里、忠正里、光榮里、平和里、民強里；燕巢區／橫山里、鳳雄里、角宿里；大樹區／義大世界。橋頭區全部；梓官區全部；彌陀區全部；楠梓區全部；大社區全部。
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。