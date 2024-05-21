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女團XG人氣急速竄升！7月13日來台開唱　價位、搶票時間一次看

▲日本大勢女團XG將於7月13日來台灣開唱，門票開搶時間、價位一次看。（圖／寬宏藝術提供）
▲日本大勢女團XG將於7月13日來台灣開唱，門票開搶時間、價位一次看。（圖／寬宏藝術提供）

記者薛羽彤／綜合報導

日本大勢女團XG是由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA和COCONA七人組成的日本HIPHOP/R&B女團，今年將舉辦首次世界巡迴演唱會「The first HOWL」台北站將在7月13日於台北國際會議中心演出， 門票於5月24日中午12點全面開賣
 
XG的團名源自Xtraordinary Girls的概念，代表她們將闖破界線，以不被世俗所侷限的獨特音樂風格和表演，啟發身為不同處境的年輕世代。2022年3月發行首張出道單曲《Tippy Toes》便在樂壇掀起一陣熱潮，在美國、日本、韓國、澳洲、新加坡等國際舞台上亮相。XG更創下輝煌歷史，不僅是首個在美國告示牌（Billboard）「Hot Trending Songs Powered by Twitter」排行榜第一的日本藝人，也成為首個登上美國告示牌雜誌封面的日本女團。

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▲XG首次舉辦巡迴演唱會，7月13日將來台灣。（圖／寬宏藝術提供）
▲XG首次舉辦巡迴演唱會，7月13日將來台灣。（圖／寬宏藝術提供）
XG的音樂以R&B和嘻哈音樂為靈感的混合體，搭上日語、英語和韓語間流暢切換的歌詞，展現出她們為多元文化的影響力，創造出僅屬於她們的X-pop風格，可謂是這個新世代最具前瞻性的亞洲女團！這次世界巡迴演唱會台北站福利滿滿，只要購買VIP福利套票，就能享有觀看藝人soundcheck、VIP識別證與識別證帶、獨家藝人照片小卡與演唱會結束後藝人送別活動。
 
「XG 1st WORLD TOUR The first HOWL」演唱會XG ALPHAZ Fan Club優先預購於5月22日中午12點30分至5月23日中午12點止，優先預購僅開放給XG ALPHAZ Fan Club購買，全面啟售時間將在5月24日中午12點，票價分別為「2100、2300、2900 、3300、3900、4300、4900 、6800元。」

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