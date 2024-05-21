女團XG人氣急速竄升！7月13日來台開唱　價位、搶票時間一次看

XG的團名源自Xtraordinary Girls的概念，代表她們將闖破界線，以不被世俗所侷限的獨特音樂風格和表演，啟發身為不同處境的年輕世代。2022年3月發行首張出道單曲《Tippy Toes》便在樂壇掀起一陣熱潮，在美國、日本、韓國、澳洲、新加坡等國際舞台上亮相。XG更創下輝煌歷史，不僅是首個在美國告示牌（Billboard）「Hot Trending Songs Powered by Twitter」排行榜第一的日本藝人，也成為首個登上美國告示牌雜誌封面的日本女團。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「XG 1st WORLD TOUR The first HOWL」演唱會XG ALPHAZ Fan Club優先預購於5月22日中午12點30分至5月23日中午12點止，優先預購僅開放給XG ALPHAZ Fan Club購買，全面啟售時間將在5月24日中午12點，票價分別為「2100、2300、2900 、3300、3900、4300、4900 、6800元。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道