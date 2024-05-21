中捷爆砍人案！日韓地鐵也困擾 盤查難落實、大膽用槍來不及
台中捷運今(21日)上午11時20分左右發生砍人事件！一名男子不明原因突在車廂內拿出菜刀砍殺乘客，造成4人受傷。警方證實在現場查獲1把菜刀、2把水果刀。事實上，捷運地鐵站內或車廂內的砍人事件，鄰近的日韓也深受困擾。
國際中心顏得智／綜合報導
捷運與地鐵車廂內砍人案件在全球時有所聞，今年一月日本JR山手線才發生一起隨機砍人事件，造成4人受傷，當時犯案的20多歲長髮女乘客落網後坦承自己就是打算殺人；而日本近年傷亡最多的地鐵砍人事件，則是發生在2021年萬聖節，一名裝扮成小丑的男子在電車內無差別砍人，導致17人輕重傷。
韓國首爾市地鐵新林站一處地鐵站出口，去年7月也曾發生隨機砍人事件，一名30多歲男子持利器朝路人攻擊，造成1人死亡、3人受傷，事發當下並非在車廂內，也難以攔阻，且隔月京畿道城南市書峴地鐵站附近又出現隨機砍人事件，共造成14人傷亡。
在面臨地鐵站頻頻傳出砍人事件後，韓國警察廳曾下令，若暴力犯罪發生，可直接朝犯人開槍，但事實上仍以第一時間嚇阻並攔截歹徒。
日本方面，發生地鐵砍人事件後，民間亦有聲浪要求加強盤查旅客，認為鐵路公司應該檢查可疑人士攜帶的物品，比如說在同一個地方徘徊，或在月台上來回走動的人，儘管日本國土交通省曾要求所有鐵路公司提高警覺、徹底監控，但也坦言要做到全面盤查有執行上的困難。