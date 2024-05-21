不斷更新／國會改革法案二度闖關！立法院最新現場一次看

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立法院會今（21）日將再度上演「國會改革五法」表決大戰，高達上兆元預算的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」也已排入討論事項議程。為求能在表決中獲得勝利，國民黨立委清晨拂曉出擊，清晨5點就集合完畢，民眾黨團總召黃國昌也在5點36分左右現身立院。
立院再拚國會改革法案！藍白聯手搶佔主席台 架防禦工事擋住通道
立法院今（21）繼續處理國會改革相關法案，國民黨立委一早5點擋在議場門口，6點50分，民進黨立委由黨團總召柯建銘率隊準備衝門，藍綠互罵，「要排隊」。7點一到，議場門口打開，國民黨與民眾黨立委率先衝入，不過今天因為不用簽到，所以並未爆發衝突，但國民黨與民眾黨立委還是以人數優勢，順利搶占主席台。
沒在怕！藍委全副武裝拚國會改革法案三讀 戴手套護肘防拉扯咬傷
立法院今（21）繼續處理國會改革相關法案，因上週五朝野立委爆發嚴重肢體衝突，藍綠立委都有人受傷，國民黨立委今有備而來，昨就有不少人先買了手套與護肘。藍委說，雖然不是要故意製造衝突，但推擠過程中難免會受傷，上週五休息後，手部在拉扯時都很痛，因此還是買了騎自行車用的手套。至於護肘，藍委說，是要避免被咬傷。
韓國瑜現身！籲讓世界看到台灣的良善 遭台下綠委嗆「不要廢話」
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，國民黨今一早5點就甲級動員，並順利搶到主席台，立法院長韓國瑜9點也順利進場宣布開會，但他一開始先感慨萬千說，上禮拜五國會打架打得頭破血流，讓全世界看到台灣不是看到忠善，「我們希望世界看到台灣的真善良，賴清德就第二天，如果今天再發生衝突，怎麼交代？」
反制舉手表決！綠委提議點名表決 痛批韓國瑜沒收發言、沒收表決
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，因國民黨立委必須保護主席台，無法回到座位上案表決器，因此從上周五下午，表決器表決就改為舉手表決，但綠委質疑點名表決是黑箱。今韓國瑜宣布，上周五已確定，之後表決都採舉手表決，不過民進黨今反對，提議今改採點名表決，不過民進黨立委仍屬少數，最後還是確定採舉手表決。
藐視國會罪立院通過二讀 官員虛偽陳述可追究刑責、最高罰20萬
立法院今（21）日繼續審查「國會改革五法」，朝野立委再度爆發衝突。在朝野立委對立下，在吵鬧中二讀表決通過充滿爭議的立法院「禁止反質詢」等藐視國會罪規定，條文若再經三讀通過，未來官員在立院備詢不僅不得反質詢外，政府人員於立法院受質詢時，若陳述不實者，得依法追訴其刑事責任。
直擊／立院外百人抗議 批黃國昌違背民主：拿葵花寶典去議事處
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體今也在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，今早9時就集結在立法院外抗議，現場人數粗估100人，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌。民團發言時更痛斥，國會法案討論不是武功秘笈、葵花寶典，「黃國昌你拿著葵花寶典去議事處登記，違背民主原則。」
妮妃雅預告現身立院 苗博雅轟黃國昌：10年前夥伴跟國民黨站一起
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體今也在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，民眾今早9時就集結在立法院外抗議，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌。據悉，剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅Nymphia Wind也將於今晚現身立法院門口聲援。而台北市議員苗博雅在中午12點左右到場，她表示，國民黨10年前、10年後同樣說詞輪迴，都說一切合法，但差別在「我們還在這、有些10年前的夥伴已經跟國民黨站在一起了。」
沈伯洋保護頭部包紗布？他曬「520對比照」傻眼：奇怪知識增加了
立法院今（21）日延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案，由於上週五立委爆發多起肢體衝突，國民黨立委今有備而來，事先買好了手套與護肘；而上週從主席台摔落撞傷頭部的民進黨立委沈伯洋，則是頭包紗布進議場。對此，民眾黨副秘書長許甫在臉書曬出沈伯洋出席總統就職典禮頭上沒包紗布照片，狠酸「奇怪的知識增加了」。
變裝皇后妮妃雅「持太陽花」現身立院外！親聲援：台灣是我的國家
立法院院會今（21）日繼續處理國民黨和民眾黨提的國會改革相關法案。今日台灣經濟民主、台灣公民陣線、公督盟等40多個民團今到立法院外抗議，怒喊「我藐視沒收民主的國會！」而剛拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主也將於今晚現身立法院門口聲援。
又要挑燈夜戰！藍白聯手「延長院會到12點」 國會改革續逐條審查
立法院今（21）日繼續審查國會改革相關法案，中午國民黨團書記長洪孟楷宣布，會提出延長開會到晚間12時，稍早院會進行表決，最終出席106人，贊成者59人佔多數，立法院長韓國瑜宣布，本次會議延長開會時間至討論事項第四案討論完畢再休息，不處理臨時提案，意即今天院會將再度挑燈夜戰。