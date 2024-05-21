「跳舞吧屏東」 南島嘻樂園25日屏菸登場

2024南島嘻樂園「跳舞吧屏東」，將於5月25日、26日上午10點在屏菸1936文化基地熱鬧登場。活動邀請10位嘻哈知名師資，進行不同風格的舞蹈課程，邀請大小朋友一起跳起來，跟著音樂快樂舞動。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣政府文化處表示，隨著嘻哈文化逐漸躍上主流，今年與屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會合作，邁入第二屆的「南島嘻樂園」系列活動。活動涵蓋嘻哈四大元素──舞蹈、DJ、饒舌、塗鴉，並結合街舞battle賽事、饒舌及排舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、文化講座等，以更平易近人的形式將嘻哈文化分享給大眾。
首場活動邀請10位全台知名師資，以輕鬆上手的方式，教授HIP HOP、LOCKING、WAACKING等街舞課程，並由專業舞者進行南島舞短視頻舞蹈教學。參與民眾可現場學習後錄製成短影音，上傳至個人臉書、IG秀舞技。活動亦安排了運動知識相關的靜態課程，不限年齡，由小至老都能一同學習，打造全齡參與的舞蹈派對。
除了各種嘻哈元素的賽事、課程、藝文展覽及精彩演出外，活動當天亦推出多元餐飲市集，參與活動的民眾還有機會獲得100元的市集兌換券。部分講座及賽事名額有限，請提前至活動網頁報名，歡迎民眾前來體驗一場大滿貫的嘻哈旅程。