5/24上路！擴大開放偏鄉公路客運「可載貨」 載運費不得超過全票
為強化偏遠地區公共運輸服務，並善用民間資源，交通部上（4）月24日預告修正「汽車運輸業管理規則」，擴大偏鄉公路客運業者可提供貨運服務，且貨運費不能超過客運全票金額，並可拒絕運送違禁品或危險物品，新制將自今（21）日起公告3天後生效，意即5月24日就能實施。
記者林莞茜/綜合報導
目前偏鄉開放「幸福巴士」可載客也能載貨外，交通部再放寬偏鄉公路客運業者也能經營貨運，今日公告修正「汽車運輸業管理規則」，明訂偏鄉公路及市區汽車客運業可提供偏遠地區貨運服務，檢具計畫書向該管公路主管機關提出申請並經核定後，以其行駛班車提供貨運服務；公路主管機關核定前，應先徵詢當地相關貨運業同業公會意見後，經評估確能填補經營意願低落地區之貨運服務需求者，始予許可。
根據「汽車運輸業管理規則」，偏鄉客運載貨承運的每件貨物運費，不得超過客運路線實收票價之全票金額。但若公路主管機關另有規定者，從其規定。另營運時間、營運班次、貨物運費表，應於各該路線車站、車廂內或站牌公告；車輛載貨空間應與載客空間有適當區隔，並應將裝運貨物固定妥當；裝載方式及貨物體積不得妨礙行車安全及旅客上下；載運客貨重量不得超過車輛核定總重量限制；貨物屬違禁品、危險品或有危害他人身體或財產之虞者，應拒絕運送。