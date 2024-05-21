英「輸血醜聞」害3萬人染愛滋與C肝！賠償金額曝　首相蘇納克道歉

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綜合英國《衛報》與《天空新聞》報導，這起約四十年前的血液感染案件，近期公布最終調查報告，報告長達2527頁，負責處理的調查委員會主席蘭斯塔夫（Brian Langstaff)坦言，任何讀過這份報告的人都會感到驚訝，這些事是在個人、集體和系統性等多層面之上所犯下的錯誤。
調查提到，1950年代至70年代，囚犯被視為重要的捐血來源，然而，囚犯的血液帶有一定程度的風險，受捐贈者也因此承受了較高的風險，美國紅十字會自1971年7月停止從監獄採血，因為囚犯中肝炎的發生率是自願無償捐血者的10倍。
然而，英國NHS在1970年代初開始使用第八凝血因子（Factor VIII）新療法來治療血友病，但血液供應不足，因此從美國進口的數千名捐贈者血漿再製而成，但美國有償捐血者大多是囚犯與吸毒者，只要一名捐血者感染愛滋或肝炎病毒，將危及整批血品。不幸的是，當中有血液被驗出感染。
調查報告提到，英國NHS當局在1982年已得知血液有被感染的狀況，卻隱瞞真相，沒有即時停止這些被汙染的血漿，甚至在病人不知情的情況下臨床試驗輸入，調查也指出，有官員試圖銷毀相關文件掩滅證據。
蘇納克今日向每一個受這起醜聞影響的人的道歉，他強調，事情不該如此，並稱今日是英國國恥日。但他也被指責，在一年前蘭斯塔夫首次提出案件相關賠償建議時，沒有製定賠償計劃，進而加深了受害者的痛苦。
《衛報》報導提到，英國財政部主計長格倫(John Glen)將於週二公佈補償計畫的全部細節，蘇納克已授權支付約100億英鎊（約新台幣4107億元）的賠償金額，並預計將宣布針對不同感染的賠償標準與方式，死者家屬也能藉此標準申請賠償。